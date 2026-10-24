Hadjar geteisterd door problemen in vrije trainingen Austin: "Niet zoals we hoopten"

Isack Hadjar kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin. Hoewel de coureur van Red Bull Racing tevreden is over de start in de eerste sessie op vrijdag, zorgden aanpassingen aan de auto voor een lastige tweede vrije training, waarin hij worstelde met de zachte band en oplopende bandentemperaturen.

Het raceweekend in Texas is een belangrijke graadmeter voor Red Bull Racing, waar Hadjar dit seizoen de teammaat is van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal maakte begin december vorig jaar bekend dat de Fransman dit jaar naast de Nederlander plaatsneemt in de RB22. Op het 5,513 kilometer lange circuit in Austin begon de vrijdag nog hoopgevend voor het team, maar in de middag kwamen er duidelijke aandachtspunten aan het licht rondom het bandenmanagement en de afstelling van de wagen.

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Goed begin in eerste vrije training

Het Circuit of the Americas staat bij de teams en coureurs al sinds jaar en dag bekend om het hobbelige karakter van het asfalt. Voorafgaand aan het weekend hield men bij Red Bull Racing dan ook rekening met een onrustige wegligging op de hobbels van de Amerikaanse baan. Tijdens de eerste zestig trainingsminuten wist Hadjar desondanks een goede basis te leggen en waardevolle data te verzamelen voor zijn engineers.

Na afloop van de vrijdagsessies maakt Hadjar de balans op: "We zijn vandaag goed begonnen in VT1. De baan was zo oneffen als verwacht, maar we hebben daar wel lessen uit getrokken", klinkt het. In die eerste training zette de Fransman met een 1:37.790 uiteindelijk de veertiende tijd op het bord, terwijl teammaat Verstappen met een 1:36.136 achter Charles Leclerc naar de tweede plaats reed. Daarnaast had Hadjar tijdens zijn eerste ronden op de baan nog te maken met een vervelend probleem: hij kreeg zijn helmvizier maar moeilijk dicht, wat in de beginfase van zijn programma voor enige afleiding in de cockpit zorgde.

Problemen met zachte band in VT2

Op basis van de verzamelde data uit de eerste sessie besloot de technische staf van Red Bull Racing tussen de twee trainingen door het een en ander te veranderen aan de afstelling van de auto. Het doel was om de RB22 beter bestand te maken tegen de hobbels en meer snelheid te vinden voor de tweede vrije training. Die aanpassingen pakten op de baan echter niet uit zoals gehoopt, vooral toen de zachtste band van Pirelli onder de auto werd geschroefd.

De Red Bull-coureur vervolgt: "Voor de tweede sessie hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd. Die pakten niet uit zoals we hoopten, want we hadden moeite met de soft-band in vergelijking met de medium." Waar de auto op de mediums nog voorspelbaar aanvoelde en zijn snelste tijd in de tweede training zelfs op die geel gemarkeerde band werd gereden, bleef de verwachte tijdwinst op het rode zachte rubber uit. Bovendien raakte hij tijdens de sessie nog een snelle ronde kwijt vanwege het overschrijden van de track limits, waardoor hij op de tijdenlijst met een 1:36.411 niet verder kwam dan de negende plek.

Oplopende bandentemperatuur na sterke eerste sector

Het grootste probleem tijdens een snelle ronde op de zachte band zat voor Hadjar in het op temperatuur houden van het rubber over een volledige ronde. De eerste sector in Austin, met de steile klim richting de eerste bocht en de snelle S-bochten daarna, verliep nog helemaal naar wens. De hoge belasting en de slijtage aan de voorkant op hoge snelheid eisten echter direct daarna hun tol voor de rest van het rondje.

"De eerste sector was goed, maar daarna hadden we problemen met de bandtemperatuur voor de rest van de ronde", zo legt Hadjar uit over het verval tijdens zijn snelle ronden. Zodra de banden buiten het juiste temperatuurvenster raakten, ging dat direct ten koste van de mechanische grip in de latere sectoren. Tijdens zijn runs liet zijn race-engineer over de boordradio weten dat het verlies aan balans vooral zichtbaar was in de langzame bochten van het circuit, waar de auto lastig te plaatsen was.