Verstappen onthult pijnpunt in Austin, gridstraffen uitgedeeld voor drie coureurs | GPFans News

Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste dag in Austin, ondanks de lastige balans door het hobbelige asfalt, terwijl Leclerc beide trainingen de snelste was. Ondertussen hebben Bortoleto, Colapinto en Lindblad gridstraffen gekregen vanwege het wisselen van motoronderdelen, en reageren Russell en Norris op de kritiek van Verstappen op de extreme hobbels. Vanavond staat om 23:00 uur de kwalificatie op het programma, gevolgd door de race op zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd. Bekijk de nieuwe video hieronder.