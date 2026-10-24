Norris deelt steek uit aan Russell: "Antonelli dit seizoen twee niveaus boven Russell"

Lando Norris heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin uitgesproken over de onderlinge verhoudingen bij Mercedes. Volgens de regerend wereldkampioen van McLaren presteert Kimi Antonelli dit hele seizoen al 'twee niveaus boven' zijn teammaat George Russell, zo weet PlanetF1 te melden. Hoewel deze woorden het grote verschil tussen de twee Mercedes-coureurs in de titelstrijd pijnlijk blootleggen, laat Norris in hetzelfde gesprek ook blijken waardering te hebben voor zijn Britse landgenoot.

Het is zeker niet voor het eerst dit jaar dat Norris een hoge pet op heeft van de verrichtingen van de leider in het wereldkampioenschap. Nadat Antonelli in september tijdens de Grand Prix van Madrid alweer zijn achtste overwinning in veertien races wist te boeken, bestempelde de McLaren-coureur de vorm van de jonge Italiaan al als 'behoorlijk angstaanjagend'. Zelf staat Norris na zeventien verreden Grands Prix op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 201 punten, waarmee hij onder meer Lewis Hamilton (229 punten), Max Verstappen (221 punten) en Charles Leclerc (215 punten) voor zich moet dulden. Op de mediadag in Austin liet de Brit op donderdag bovendien optekenen dat hij en zijn teammaat Oscar Piastri na hun eerdere contact in Singapore van de teamleiding nog altijd vrij zijn om met elkaar het gevecht aan te gaan op de baan.

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Antonelli deelt de lakens uit bij Mercedes

De uitspraak van Norris wordt ondersteund door de huidige stand van zaken in het kampioenschap na zeventien raceweekenden. Antonelli gaat al sinds de derde race van het seizoen in Japan aan de leiding in het klassement en heeft inmiddels 340 punten en acht zeges achter zijn naam staan. Russell volgt op gepaste afstand als tweede met 238 punten en drie overwinningen, waaronder zijn zeges in Oostenrijk en Azerbeidzjan. Samen zorgen de twee ervoor dat Mercedes met een totaal van 578 punten, elf overwinningen en 22 podiumplaatsen bovenaan staat in het constructeurskampioenschap.

Door zijn riante voorsprong van 102 punten op zijn teamgenoot kan Antonelli dit weekend op het Circuit of the Americas in theorie al gekroond worden tot wereldkampioen. Om de titel in Texas daadwerkelijk veilig te stellen, moet de leider in het klassement zelf de race winnen en mag Russell op zondag niet hoger eindigen dan de negende stek. Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko liet deze week zijn licht schijnen over de veranderde pikorde binnen de Duitse grootmacht. De Oostenrijker stelt dat Russell bij Mercedes niet langer de eerste viool speelt en dat die rol inmiddels volledig is overgenomen door Antonelli.

Moeizaam seizoen Russell en updates in Austin

Terwijl Antonelli afstevent op het wereldkampioenschap, geeft Russell toe dat zijn karakter en veerkracht dit seizoen flink op de proef worden gesteld. De Brit kreeg gedurende het jaar te maken met betrouwbaarheidsproblemen en een auto waarmee hij qua rijstijl niet altijd goed uit de voeten kon, waardoor hij het moest afleggen tegen zijn teamgenoot. Ook tijdens de vrije training op vrijdag in Austin kende Russell een lastige sessie, waarin hij een zwart-witte waarschuwingsvlag gepresenteerd kreeg na een incident met Leclerc waarbij laatstgenoemde buiten de baan werd gedwongen.

Aan de andere kant van de pitbox bij Mercedes verliep de vrijdag op Amerikaanse bodem een stuk beter. Antonelli zette met een 1:35.333 de tweede tijd op de klokken en gaf daarmee slechts 0,042 seconde toe op de snelste man Leclerc (1:35.291). De leider in het wereldkampioenschap liet zich na afloop tevreden uit over de nieuwste updates van zijn renstal, waaronder een aangepaste voorvleugel die voortborduurt op het eerdere pakket uit Maleisië. Volgens de koploper presteert de bolide een stuk constanter nu beide auto's van Mercedes zijn voorzien van exact dezelfde specificatie.