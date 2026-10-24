Mercedes heeft zich op vrijdag weten te herpakken tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Na een lastige eerste oefensessie sleutelde de Duitse formatie aan de afstelling van de auto, waarna Kimi Antonelli de tweede tijd liet noteren achter Charles Leclerc. Plaatsvervangend teambaas Bradley Lord ziet in de data van de lange runs amper verschil tussen de topteams en houdt dan ook sterk rekening met Max Verstappen.

George Russell en Antonelli besloten de eerste vrije training in Austin nog op respectievelijk de vierde en vijfde stek, maar die posities gaven een vertekend beeld van het gevoel in de auto. Beide coureurs hadden op het 5,513 kilometer lange circuit in Texas zichtbaar moeite met de balans van de wagen. Bij Sky Sports legt Lord uit waar de schoen wrong: "Geen van beide coureurs was erg tevreden na de eerste vrije training. Ze hadden het gevoel dat ze echt moeite hadden om de auto af te remmen en de bochten in te krijgen", klinkt het.

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Aanpassingen aan afstelling helpen Russell en Antonelli

Tussen de twee vrijdagtrainingen door grepen de engineers in door veranderingen door te voeren aan het weggedrag en de afstelling van de bolide. Toen de twee rijders in de tweede vrije training na hun eerste run op het asfalt terugkeerden in de pitstraat, bleek die ingreep direct zijn vruchten af te werpen. "Ze zeiden allebei na hun eerste run dat de auto beter roteerde en dat ze de bochten konden nemen zonder zoveel gas te hoeven gebruiken en de achterbanden te oververhitten", zo vertelt Lord over de terugkoppeling van zijn coureurs.

Dat de balans een stuk beter op orde was, was op de baan ook meteen terug te zien in de rondetijden van de koploper in het constructeurskampioenschap. Ferrari-coureur Leclerc gaf net als in de eerste sessie het tempo aan met een 1:35.291, maar Antonelli sloot in de tweede training met een 1:35.333 aan op slechts 0,042 seconde achterstand. Verstappen zette zijn Red Bull op bijna twee tienden van de snelste tijd op de derde plaats, gevolgd door Lewis Hamilton en Russell.

Minimale verschillen met Verstappen en Norris

Bij het bestuderen van alle verzamelde data keek de renstal uit Brackley niet enkel naar het tempo over één snelle ronde, maar ging de aandacht vooral uit naar de snelheid over de langere afstanden. Daaruit kwam naar voren dat de verschillen met concurrenten Ferrari, Red Bull en McLaren ontzettend klein zijn. "We hebben een behoorlijke stap vooruit gezet. Hopelijk zit er vannacht nog wat meer in, maar de auto zag er in ieder geval een stuk stabieler uit", aldus de plaatsvervangend teambaas.

De vier topteams ontlopen elkaar in de racesimulaties nauwelijks en volgens de Brit mogen ook Verstappen en Lando Norris dan ook zeker niet worden afgeschreven. Lord vervolgt: "We bekeken de vergelijkingen van de lange runs en je moet echt goed kijken om veel verschil te zien tussen Leclerc, Verstappen, Kimi en Norris."

Spannende strijd in Austin

In de achttiende ronde van het wereldkampioenschap staat er voor Mercedes weer een hoop op het spel. De formatie gaat met 578 punten aan kop in het constructeurskampioenschap, terwijl Antonelli met 340 punten de dans leidt bij de coureurs. Daarmee houdt hij teammaat Russell (238 punten), Hamilton (229 punten) en Verstappen (221 punten) achter zich. Voordat de kwalificatie op zaterdag om 21:00 uur Nederlandse tijd wordt verreden, hoopt het team in de afstelling nog de laatste puntjes op de i te zetten om het verschil te kunnen maken.

Wanneer de startopstelling voor de race van zondag over 56 ronden wordt bepaald, rekent Lord op een secondenspel tussen de vier voorste teams. De Mercedes-topman besluit: "Het wordt een heel spannende strijd tussen alle acht auto's, denk ik. Ook over één ronde gaat het om een tiende of een halve tiende hier en daar. Het wordt een harde strijd en het belooft spannend te worden."