McLaren-CEO Zak Brown geeft toe dat Oscar Piastri het dit seizoen lastig heeft om zijn topvorm te bereiken onder de nieuwe reglementen in de Formule 1. Na de vrije trainingen op vrijdag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin vertelt de Amerikaan bij F1TV dat Lando Norris vooralsnog beter uit de voeten kan met de nieuwe generatie auto's.

Piastri kende op het Amerikaanse asfalt een moeizamere vrijdag dan zijn Britse teammaat. In de eerste vrije training zette Norris met een 1:36.297 de derde tijd op het bord, terwijl de Australiër met een 1:36.786 op de zevende stek bleef steken. Tijdens de tweede oefensessie lag het duo van McLaren een stuk dichter bij elkaar. Piastri noteerde met een 1:36.387 de achtste tijd en kwam daarmee slechts 0,014 seconde tekort op de zevende tijd van Norris.

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Tijdverlies in langzame bochten

Bij de renstal uit Woking wordt de data van beide bolides uitgebreid naast elkaar gelegd om te achterhalen waar het verschil vandaan komt. Volgens Brown is uit de telemetrie precies af te lezen waar Piastri tijd verliest ten opzichte van de regerend wereldkampioen: "Als je naar de data kijkt, gaat het om een paar langzame bochten. Ik probeer hem daarom enkele vergelijkingen mee te geven waaraan hij kan werken", klinkt het.

De grote wijzigingen in de technische reglementen op het gebied van de motoren en aerodynamica vragen om een andere aanpak van de coureurs. Niet iedereen heeft die omslag even snel gemaakt, zo stelt de McLaren-topman vast. "Deze reglementen zijn behoorlijk complex. We zijn allemaal nog volop aan het leren, ook de coureurs", vervolgt Brown, die opmerkt dat ook bij andere topteams de onderlinge verhoudingen op de schop zijn gegaan. "Je hebt gezien dat de verhoudingen tussen sommige teamgenoten bijna zijn omgedraaid. Leclerc was vorig jaar sterker dan Lewis, terwijl George het beter deed dan Kimi. Nu is het juist andersom."

Norris past rijstijl beter aan

Binnen het team van McLaren heeft Norris de nieuwe wagens voorlopig beter onder de knie. "Lando heeft het iets beter opgepakt", erkent Brown, die uitlegt dat de huidige auto's om een specifieke manier van rijden vragen. "De rijstijlen die deze auto's vragen, verschillen van wat we gewend zijn. Ze zijn behoorlijk ingewikkeld, dus het gaat erom het ritme te vinden en uit te zoeken hoe je de snelste rondetijd uit deze auto haalt."

Voor Piastri, die zijn contract bij het team tot minimaal eind 2028 heeft verlengd, is het verschil met afgelopen seizoen groot. Vorig jaar ging de Australiër vijftien ronden lang aan de leiding in het wereldkampioenschap en deed hij tot en met de slotrace mee in de strijd om de titel, om uiteindelijk op dertien punten achterstand van kampioen Norris als derde te eindigen. Dit jaar stond de McLaren-coureur in Japan en Miami nog op het podium, maar sindsdien wist hij niet meer in de top drie te finishen. Onlangs liet hij al optekenen dat zijn team niet langer om de overwinningen vecht.

Stand in het wereldkampioenschap

Dat Piastri nog zoekende is naar het juiste ritme, is ook terug te zien op de ranglijst. Na de Grand Prix van Singapore van twee weken geleden staat de Australiër met 138 punten op de zevende plaats bij de coureurs, terwijl Norris met 201 punten en twee overwinningen dit seizoen de zesde plek bezet. In het constructeurskampioenschap bezet McLaren met 339 punten de derde positie, op flinke achterstand van koploper Mercedes (578 punten) en nummer twee Ferrari (444 punten).

Ondanks het gat op de ranglijst liet Brown eerder al weten dat hij bij zijn rijder tekenen ziet dat het zelfvertrouwen terugkeert en dat Piastri weer de coureur wordt die hij kent. Zelf gaf de Australiër aan dat de laatste triple-header meer in de richting kwam van waar hij wil zijn en dat hij stappen vooruit zet. Wel plaatste hij daarbij de kanttekening dat McLaren nog flink wat performance mist en dat Red Bull Racing de afgelopen maanden is uitgegroeid tot het snelste en meest constante team op de grid. De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat zondag om 21:00 uur Nederlandse tijd van start.