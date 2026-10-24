Bobby Epstein, voorzitter van Circuit of the Americas, heeft de klachten van Max Verstappen over de vele hobbels op het circuit ook meegekregen. De Amerikaan gaat bij ESPN in op de kritiek van de Nederlander en stelt dat de baan er grotendeels toch echt goed bij ligt.

Verstappen keek in Singapore al met een schuin oog richting COTA en vreesde voor de vele hobbels op het circuit. Dat heeft dan weer te maken met het moeras waarop het circuit is gebouwd, waardoor oplossingen vaak tijdelijk zijn. "Na verloop van tijd hebben ze hier en daar wat aan geslepen, maar je plakt slechts een pleister op de wond, terwijl het grote probleem eronder schuilgaat. Dat is wat je in de eerste plaats moet aanpakken", zo verklaarde Verstappen bij de internationale pers in Austin.

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'Geen makkelijke oplossing voor kuil in bocht 1'

Epstein gaat deels met Verstappen mee en wijst naar een hobbel in bocht één die volgens hem ook niet hoort te liggen: "We zijn er niet blij mee dat er onderaan bocht 1 een hobbel zit. We wisten daar tot deze week niets van." Daarbij ziet Epstein ook geen makkelijke oplossing: "Er is één hobbel aan het begin van bocht 1 die in mijn ogen onacceptabel is. Het is een kuil, geen hobbel. Als het een hobbel was geweest, hadden we die kunnen afvlakken. We hadden dat morgenavond of vannacht kunnen aanpakken, zoals dat in het verleden ook op andere circuits is gebeurd. Maar bij een kuil ligt dat heel anders: daar is geen eenvoudige oplossing voor."

Epstein: 'Circuit verkeert in zeer goede staat'

Buiten die kuil om stelt Epstein verder dat de baan er goed bij ligt: "Maar de andere zaken waar Max het over had, alle hobbels verspreid over het circuit, hebben we aangepakt. Het circuit verkeert in zeer goede staat."