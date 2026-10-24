Isack Hadjar is op het matje geroepen door de stewards van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij moet zich verantwoorden na rijgedrag dat door wedstrijdleider Rui Marques als 'onvoorspelbaar' werd omschreven. Het draait allemaal om het moment waarop de Red Bull Racing-coureur ontzettend kwaad was op Alexander Albon.

Hadjar maakte een zeer uitdagende laatste vrije training mee op het Circuit of the Americas. Hij kwam niet verder dan de tiende tijd. De Frans-Algerijnse coureur kwam namelijk meer dan een seconde tekort op de kop van het veld. Lewis Hamilton voerde de tijdenlijst aan in de VT3-sessie in Austin, Texas met een ronde van 1:34.893. Waar Hadjar niets lijkt te begrijpen van de bestuurbaarheid van de RB22, klaagde Verstappen alleen over de downshifts.

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Hadjar loopt risico op straf na uitbarsting

Hadjar miste in de slotfase van de training de S-bochten en knalde over de kerbs. Red Bull zal de vloer moeten checken op mogelijke schade. De tweede coureur van het Oostenrijkse team kan maar niet de balans en het ritme vinden. De frustratie kookte over tot woede, toen Hadjar in zijn laatste ronde Albon tegenkwam. De Williams leek wel aan de kant te gaan in de eerste bocht, maar omdat Hadjar zelf laat remde, raakte hij bijna de Thaise coureur.

"Wat de f*ck was hij aan het doen?! Hij is gewoon aan het slapen op de racelijn", schreeuwde Hadjar op de boardradio. Vanwege onvoorspelbaar rijgedrag, of driving erratically zoals de Engelsen dat mooi zeggen, wordt hij door de stewards onderzocht en loopt hij dus het risico op een straf.