Hamilton en Audi-coureurs moeten zich melden bij de stewards na derde vrije training

Naast Isack Hadjar zijn nog eens drie coureurs op het matje geroepen bij de stewards. Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg moeten zich allemaal melden in het kamertje van de FIA na de derde en laatste vrije training van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten.

Hamilton zette de snelste tijd neer in die VT3-sessie op het Circuit of the Americas. Hij kwam op de eerste positie terecht dankzij een 1:34.893, maar hij had mogelijk nog iets sneller gekund. De zevenvoudig wereldkampioen moest zijn laatste poging afhaken, omdat hij Bortoleto tegenkwam in de remzone van bocht 12. De Braziliaan deed geen enkele poging om opzij te gaan op het lange rechte stuk ervoor en zat de Ferrari-coureur daarom compleet in de weg. Hamilton moet eveneens naar de stewards, omdat hij zijn kant van het verhaal moet uitleggen om het bewijs in het onderzoek compleet te maken.

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Oefenstart met bijna verkeerde afloop

Hülkenberg, de ploegmaat van Bortoleto bij het Audi F1 Team, stond uitstekend zevende in de tijdenlijst, toen de vlag viel in de derde vrije training. Maar ook hij heeft een oproep van de FIA gekregen om een bezoekje te brengen aan de stewards. Bij aanvang van de sessie deed de Duitser een oefenstart aan het einde van de pitstraat. Hij lanceerde de Audi precies op het moment dat Lance Stroll ook de pitstraat uit wilde rijden. Hülkenberg heeft hier een mogelijk gevaarlijk moment met de Aston Martin-coureur veroorzaakt en dus wordt ook dit incident onder de loep genomen.