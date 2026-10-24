Hamilton snelste in laatste training, Verstappen tweede ondanks geklaag en raar moment

Lewis Hamilton heeft de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur ging het Circuit of the Americas rond met een tijd van 1:34.893. Hij was daarmee 0.168 seconden sneller dan Max Verstappen, terwijl Charles Leclerc door track limits naar P3 terugzakte.

Vrije Training 3 nabij Austin, Texas begon met temperaturen van 26°C, en de zon en bewolking wisselden elkaar af. Zoals we gewend zijn van de laatste sessie voor de kwalificatie, begon het rustig. Na tien minuten hadden we alleen nog de Alpines op de mediums en de Cadillacs op de harde compound in actie gezien. In de tien minuten die volgden, kwam de rest van het veld naar buiten, waarvan de meeste op de gele sloffen. Nico Hülkenberg en Lance Stroll raakten elkaar bijna bij de exit van de pitstraat. De Audi-coureur deed een proefstart en kwam nipt voor de Aston Martin-coureur naar buiten. Het incident werd genoteerd door de stewards.

Artikel gaat verder onder video

Moeite met binnen de lijntjes kleuren

Lando Norris stond op de softs eventjes bovenaan, totdat zijn tijd vanwege track limits werd verwijderd. Lewis Hamilton ging daardoor weer naar de eerste plek met een 1:35.561, eveneens op de zachte Pirelli's. Verstappen vonden we op de mediums op 0.141 seconden achterstand van de zevenvoudig wereldkampioen. Hij was op de boardradio vooral aan het klagen over het terugschakelen en hoe "slecht" het aanvoelde. Tom Hart, die Gianpiero Lambiase vervangt als de race-engineer van de Limburger, probeerde zijn coureur te kalmeren door te zeggen dat ze ernaar zouden kijken.

Charles Leclerc had veel moeite om binnen de lijntjes te kleuren, maar halverwege VT3 lukte het hem eindelijk om een geldige ronde te voltooien. Een 1:35.127 op de mediums bezorgde hem op dat moment de eerste positie. Zijn Ferrari-teamgenoot verbeterde op de softs en klokte een 1:35.416, waarbij Kimi Antonelli terugviel naar de derde stek. Verstappen verbeterde zijn tijd wel, maar met een 1:35.571 bleef hij op dat moment steken op de vierde plaats.

Getting a little too close for comfort 😬 Russell, Ocon and Hulkenberg get some racing practice in during FP3 ⚔️ #F1 #USGP https://t.co/D6uX1pY4WY — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Verstappen vindt verbetering op de softs

Na een pauze van een minuutje op tien kwamen meer coureurs in actie op het rode rubber. Antonelli ging paars in de eerste twee sectoren en zette een 1:35.015 neer. Verstappen kwam een halve tiende tekort, maar ging alsnog naar de eerste positie, toen de tijd van de jonge Italiaan werd verwijderd vanwege track limits in bocht 9. Leclerc en Hamilton doken vervolgens met een kwart van een seconde onder Verstappen door, maar de eerstgenoemde zag in dezelfde bocht als bij Antonelli zijn tijd verwijderd worden.

📻 "You were doing so well..." says Bono 🥲 Kimi Antonelli's time is deleted for track limits at Turn 9 #F1 #USGP https://t.co/qLjh3iJWl8 — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Hadjar begrijpt er niks meer van

Hamilton bleef bovenaan de tijdenlijst in de laatste minuten van de derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. In bocht 12 werd hij nog flink in de weggezeten door Gabriel Bortoleto, waarbij hij een ronde moest afhaken. Verstappen werd tweede voor Leclerc. George Russell zagen we nauwelijks gedurende sessie en hij sloot de top vijf af achter Antonelli. Isack Hadjar werd slechts tiende op een seconde achterstand van de kop. Hij snapt nog steeds niet waarom zijn Red Bull zo 'onbestuurbaar' is en met een laat foutje knalde hij ook nog over de kerbs in de S-bochten met mogelijke vloerschade tot gevolg. De Frans-Algerijnse coureur was ook nog gefrustreerd door Alexander Albon, die hem in de weg zou hebben gezeten in bocht 1.

De sessie eindigde met een heel raar moment van Verstappen. Hij blokkeerde zijn voorwielen, schoot rechtdoor in bocht 16, kwam bijna tot stilstand en reed vervolgens met een enorme burnout weer weg.