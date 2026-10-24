Wedstrijdleider Rui Marques heeft in zijn racenotes een aantal aanpassingen doorgevoerd, waar de coureurs van kunnen profiteren. Zo zijn de baanlimieten in enkele bochten versoepeld, zodat tracklimits een minder grote rol zullen spelen.

Op vrijdag moest de wedstrijdleiding flink aan de bak na de eerste training, toen er maar liefst 207 tracklimitsoverschrijdingen werden genoteerd. De FIA heeft dat bekeken en geconstateerd dat de lijnen misschien wel te streng zijn.

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Aanpassing tracklimits

Voor de zaterdag en straks dus ook de kwalificatie zijn de witte en blauwe lijnen van de baan verlegd in bochten 12, 15 en 20. Op die manier hoopt de FIA minder coureurs te zien die over de schreef gaan. Daarnaast zijn er ook enkele oneffenheden van het circuit aangepakt, waarbij Max Verstappen op vrijdag kritisch was over de vele hobbels. In bocht negentien is een stuk van het asfalt afgesneden om de baan wat 'gladder' te maken.