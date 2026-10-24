Verstappen woest op Red Bull tijdens VT3 in Austin: "F*ck dit, eerlijk gezegd..."

Max Verstappen klokte de tweede tijd in de laatste trainingssessie voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Tevreden was hij echter niet. Al vloekend bleek hij woest op hoe de bestuurbaarheid van zijn Red Bull RB22 was op het Circuit of the Americas.

Verstappen wachtte het eerste kwartier van Vrije Training 3 af in de pits. Met nog precies 45 minuten te gaan, maakte hij zijn eerste zaterdagsmeters op het Circuit of the Americas. Red Bull Racing had hem op de mediums naar buiten gestuurd en hij begon met een tijd van 1:35.702. Na acht ronden in de stint vond hij meer dan een tiende en verbeterde hij met een 1:35.571. Halverwege VT3 vonden we de viervoudig wereldkampioen op de vierde plek.

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Tom Hart probeert Verstappen te kalmeren

Red Bull monteerde de rode Pirelli-sloffen onder de auto van Verstappen in de tweede helft van de sessie. Dat leverde uiteindelijk een ronde op van 1:35.061. Eventjes leek het erop dat het hem nog altijd de vierde positie zou bezorgen, maar door track limit-overschrijdingen van Charles Leclerc en Kimi Antonelli schoof hij op naar P2 achter Lewis Hamilton.

Het is eigenlijk geen echte vrije training zonder geklaag van Verstappen over de shifts, het terugschakelen van de Red Bull-bolide. Ook in Austin, Texas was het weer raak. "Fijn! Ja, f*ck dit, eerlijk gezegd", klonk de Limburger ziedend op de boardradio. "Dit is zo stom en zo dom. Waarom is het schakelen zó slecht?"

Tom Hart, die voor Gianpiero Lambiase invalt als de race-engineer van de stercoureur van Red Bull, probeerde hem te kalmeren en reageerde rustig: "We gaan ernaar kijken."