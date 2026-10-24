Max Verstappen heeft toegegeven dat hij tegenwoordig aan de pijnstillers zit. Tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten zijn de hobbels en de bijkomende fysieke problemen het onderwerp van gesprek. De Red Bull Racing-coureur gaat er in detail op in.

De FIA introduceerde in 2022 nieuwe technische reglementen, waarbij het groundeffect een sleutelrol speelde. Om dat effect zo goed mogelijk te laten werken, moesten de Formule 1-auto's zo laag mogelijk worden afgesteld. Het resulteerde in onder andere porpoising, het stuiteren van de bolides. Medisch gezien is het desastreus gebleken voor de coureurs. Op het Circuit of the Americas dit weekend komen Verstappen en co flinke hobbels in het asfalt tegen door de kleiachtige ondergrond. De Limburger laat weten dat hij in een weekend als dit aan de pijnstilling moet om zijn fysieke klachten te verdrukken.

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Verstappen laat scans maken

"Het is heel slecht", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Bij bocht 1 en 19... Elke keer voordat ik daar aankom, ga ik zelf een beetje omhoog uit mijn stoel. Anders is het gewoon niet te doen. Op een gegeven moment heb ik natuurlijk een paar scans laten doen, omdat ik de afgelopen jaren soms ook erg last van mijn voeten had. Dan komen er wel dingen naar boven. Dan zie je bepaalde discs onderin... Ja, daar zit niks meer. Het is gewoon grijs."

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Verstappen moet aan de pijnstillers

"Dat zijn van die dingen waar veel mensen niet aan denken", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Daar hebben wij natuurlijk ook last van." Gevraagd naar of hij last heeft van zijn rug, antwoordde Verstappen duidelijk: "Ja!" Vervolgens deed hij er een beetje lacherig over. "Nou ja, pillen erin!" Hij ging daarna weer over naar een wat serieuzere toon: "Ik zit aan de pijnstillers om het proberen iets te verdrukken. Als ik bepaalde mensen soms zie in hun sport en hoe zij daarna moeten leven, dan denk ik van: 'Ja, ik ben blij dat ik die sport niet doe.' Maar dat is normaal gezien niet zo in de Formule 1." Hij wijst erop dat het niet hoort in de koningsklasse van de autosport, maar dat het nu toch gebeurt.