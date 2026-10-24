Lando Norris is in Austin, Texas, voorlopig nog aan het worstelen met de MCL40. De regerend kampioen kwam op zaterdag nog niet lekker voor de dag en kon zijn frustraties ook niet helemaal voor zich houden, zo bleek uit de onboardbeelden.

Norris begon het weekend op COTA nog aardig met een derde plek tijdens de eerste vrije training. Tijdens de tweede sessie zakte hij weg naar P7 en tijdens de laatste oefensessie zat er niet meer in dan een achtste plek. Daarnaast kende de McLaren-coureur diverse overstuurmomenten, waarbij nog eens duidelijk werd dat de balans nog niet optimaal was.

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Norris deelt middelvinger uit

De Engelsman was bezig met zijn snelle ronden in de derde vrije training, maar kreeg bij het uitkomen van bocht één net iets te veel wheelspin en daardoor was het rondje al voorbij voordat het echt was begonnen. De frustraties liepen toen op in de cockpit, waarbij Norris even een middelvinger opstak richting het dashboard op het stuur. Bekijk hier de beelden.