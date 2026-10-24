Isack Hadjar had het al niet naar zijn zin tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Een incident met Alexander Albon liet de boel overkoken bij de Red Bull Racing-coureur. Hij liet zijn boosheid merken, maar trok daarmee de aandacht van de stewards. Die hebben zojuist hun oordeel geveld over Hadjar.

De Frans-Algerijnse coureur werd slechts tiende in de laatste sessie voor de kwalificatie op het Circuit of the Americas. Hij kwam maar liefst een seconde tekort op de kop van het veld, aangevoerd door Lewis Hamilton en Red Bull-ploegmaat Max Verstappen. Naar zijn mening was de RB22-bolide al onbestuurbaar op de vrijdag, maar setupwijzigingen voor Vrije Training 3 hadden niet geholpen. Hadjar schoot in de slotfase ook nog van de baan in de S-bochten, waarna de Oostenrijkse formatie de vloer op schade heeft moeten controleren.

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Hadjar gesnapt op 'driving erratically'

Hadjar was al gefrustreerd door hoe zijn eigen sessie verliep. Hij verremde zich voor de eerste bocht in de laatste ronde van VT3 en kwam daardoor Albon tegen, die zijn best had gedaan om uit de weg te gaan. Desondanks was Hadjar kwaad op de Williams-coureur. "Wat de f*ck was hij aan het doen?! Hij is gewoon aan het slapen op de racelijn", klonk het over de boardradio.

De Red Bull-coureur stuurde meerdere malen richting Albon om de Thaise coureur van de baan te blijven dwingen. De stewards zagen dit niet alleen als onvoorspelbaar en gevaarlijk rijgedrag, officieel driving erratically, maar ook als "iets dat ontmoedigd moet worden", zo laat men weten in een statement. Desondanks komt Hadjar weg met niet meer dan een tik op de vingers: een formele waarschuwing.