Stewards vellen oordeel over incidenten Hamilton, Bortoleto en Hülkenberg op COTA

Er werden na de derde vrije training verschillende incidenten onder de loep genomen. De stewards van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten zijn dan eindelijk tot de conclusies gekomen. Na het oordeel over Isack Hadjar, heeft de FIA nu ook uitspraak gedaan over Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg.

Hamilton klokte de snelste tijd in de laatste trainingssessie op het Circuit of the Americas. Hij moest echter zijn laatste poging afhaken, omdat hij Bortoleto tegenkwam. De Braziliaan zat de Ferrari in de weg in de remzone van bocht 12. Hij had het gehele rechte stuk de tijd om de zevenvoudig wereldkampioen erlangs te laten, maar hij bleef stug op de racelijn. De stewards hebben de beelden bekeken en de coureurs om hun mening gevraagd. Daarbij erkende Bortoleto dat hij Hamilton te laat zag en daarmee had gehinderd. Hamilton gaf op zijn beurt aan dat het incident echter niet gevaarlijk was en dus komt Bortoleto er vanaf met een waarschuwing.

Artikel gaat verder onder video

FIA buigen zich over proefstart Hülkenberg

Hülkenberg probeerde een oefenstart te doen, toen de derde vrije training in Austin, Texas was begonnen. Toen de Audi-turbo eenmaal 'opgespoeld' was, lanceerde hij de pitstraat uit. Dit deed hij echter recht voor de neus van Lance Stroll. De Aston Martin-coureur moest in de ankers en het duurde niet lang voordat wedstrijdleider Rui Marques het incident genoteerd had. De stewards vonden de situatie echter niet gevaarlijk genoeg dat er consequenties aan moesten hangen en dus werd Hülkenberg niet bestraft.