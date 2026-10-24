Voormalig Top Gear-presentator, maar ook groot Formule 1-fan Jeremy Clarkson heeft zich bij Sky Sports F1 behoorlijk kritisch uitgelaten over de huidige staat van de koningsklasse. De presentator stelt dat hij graag afstemt op de Formule 1 om een potje racen te bekijken, maar dat hij ongevraagd telkens naar Kim Kardashian moet kijken.

Onder leiding van Liberty Media heeft de Formule 1 de afgelopen jaren meer voor entertainment gekozen dan in de jaren onder Bernie Ecclestone. Dat heeft ertoe geleid dat ook diverse bobo's zich graag laten zien tijdens een Formule 1-Grand Prix. Kim Kardashian is echter niet zomaar iemand, want al enkele maanden is ze officieel de vriendin van Lewis Hamilton. Toch is dat voor Clarkson geen reden om haar telkens tijdens raceweekenden te moeten zien.

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Clarkson laat van zich horen

Clarkson gaat bij het Britse medium in op de rol van Martin Brundle. Laatstgenoemde maakt al decennialang zijn rondje op de startgrid en de afgelopen jaren zijn daar veel nieuwe gezichten bijgekomen die Brundle niet kennen, omdat ze simpelweg minder grote Formule 1-fans zijn, maar er wel bij willen zijn. "Er zijn hier mensen die niet eens weten wat een auto is", zo grapt Clarkson. Ook de regie stemt daar vaak genoeg op af en dat irriteert de presentator dan ook: "Wat interesseert die Kim Kardashian mij nou? Ik ben hier gewoon om Formule 1 te kijken!"