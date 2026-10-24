Kimi Antonelli sleept de pole position binnen met een 1:34.035, de tijd die hij in de eerste run klokte. Max Verstappen, Isack Hadjar en Charles Leclerc verbeteren ook niet en blijven op P2 tot en met P4, respectievelijk. Lewis Hamilton stijgt nog wel naar de vijfde stek voor George Russell. Lando Norris zakt vanwege track limits naar de achtste positie.

De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zit erop. Om 21:00 uur zijn we er weer bij voor de race. Tot dan!