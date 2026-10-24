We zitten om 23:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Circuit of the Americas. De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is de achttiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. De temperatuur ligt rond de 29°C, en de zon en bewolking wisselen elkaar af. Lewis Hamilton was nipt sneller dan Max Verstappen in de derde vrije training eerder vandaag, maar kan de Red Bull Racing-coureur terugslaan en de pole position pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Verenigde Staten
Pole voor Antonelli
Kimi Antonelli sleept de pole position binnen met een 1:34.035, de tijd die hij in de eerste run klokte. Max Verstappen, Isack Hadjar en Charles Leclerc verbeteren ook niet en blijven op P2 tot en met P4, respectievelijk. Lewis Hamilton stijgt nog wel naar de vijfde stek voor George Russell. Lando Norris zakt vanwege track limits naar de achtste positie.
De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zit erop. Om 21:00 uur zijn we er weer bij voor de race. Tot dan!
Geen verbetering van Antonelli
Kimi Antonelli en Max Verstappen verbeteren niet, maar ook de andere topteams weten niks voor elkaar te krijgen. Ze blijven eerste en tweede.
Verstappen verpest tweede sector
Het lijkt geen pole position te worden voor Max Verstappen. Hij verliest maar liefst een halve seconde in de tweede sector.
Tweede poging op COTA
De spanning stijgt met nog drie minuten te gaan in Austin, Texas. Het is tijd voor de tweede Q3-run en daarmee de allerlaatste kwalificatiepoging. Iedereen zit heel dicht bij elkaar. Wie o wie pakt de pole position?
Stand halverwege Q3
- Antonelli
- Verstappen
- Hadjar
- Leclerc
- Russell
- Hamilton
- Piastri
- Norris
- Lindblad
- Lawson (geen tijd)
Niemand komt aan tijd van Antonelli
De Ferrari's en George Russell komen niet in de buurt van Kimi Antonelli. De kampioenschapsleider blijft bovenaan, nadat iedereen de eerste run erop heeft zitten. Liam Lawson heeft nog geen poging gedaan.
Antonelli verslaat Verstappen in eerste run
Kimi Antonelli is het snelst nadat de helft van de top tien over de streep is gekomen. Een 1:34.035 bezorgt hem momenteel de eerste positie, 0.179 seconden voor Max Verstappen.
Q3 van start
De laatste kwalificatiesessie is begonnen op het Circuit of the Americas.
Door naar Q3
De top tien zal strijden voor de pole position:
- Leclerc
- Antonelli
- Russell
- Verstappen
- Norris
- Piastri
- Hamilton
- Hadjar
- Lindblad
- Lawson
Tijd van Bearman verwijderd
Ollie Bearman zit zijn snelste tijd vanwege track limits geschrapt worden. De Haas-coureur zakt daardoor terug van P13 naar P16.
Slipstream helpt niet en Hülkenberg valt af
Nico Hülkenberg kan niet genoeg verbetering vinden en eindigt op de twaalfde plaats, vlak achter Pierre Gasly. Beide coureurs gaan niet door naar Q3. Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto en Fernando Alonso vallen tevens af.
Mercedessen verslagen door Leclerc
Mercedes bezet eventjes de eerste twee plekken met Kimi Antonelli voor George Russell, maar Charles Leclerc gaat onder de Zilverpijlen door met een 1:34.198.
Verstappen, Hadjar en Norris blijven binnen
De Red Bulls en Lando Norris komen niet naar buiten. Zij vertrouwen erop dat er niet genoeg track evolution is geweest en dus in de top tien blijven.
Audi speelt het teamspelletje
Gabriel Bortoleto zal toch van achteraan moeten beginnen vanwege een motorwissel en dus geeft hij ploegmaat Nico Hülkenberg een slipstream tussen bochten 11 en 12.
Terug naar buiten met nog drie minuten te gaan
Het veld komt naar buiten voor de tweede run in Q2. Arvid Lindblad, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Ollie Bearman, Fernando Alonso en Gabriel Bortoleto staan in de gevarenzone.