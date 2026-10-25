Antonelli troeft Verstappen af en pakt pole voor Grand Prix van de Verenigde Staten

Kimi Antonelli pakt de poleposition in Austin, Texas, en zal zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten starten vanaf de eerste startrij, met Max Verstappen vanaf P2. Isack Hadjar toont de opmars van de RB22 en wist tijdens de kwalificatie de derde tijd te rijden.

De kwalificatie ging om 16.00 uur lokale tijd van start in Austin, Texas. Dat gebeurde onder warme omstandigheden. Zo scheen de zon volop en lag het kwik op 29,6 graden. De baan was opgewarmd tot 39,9 graden Celsius.

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Q1: Alonso stoot door naar Q2!

Na de eerste runs in Q1 was het opnieuw Leclerc die bovenaan stond, ditmaal met een 1:35.200. Al het hele weekend is Ferrari snel en zo bleek ook in Q1. Verstappen sloot aan op P2 en kwam slechts 15 duizendsten tekort. Opvallend was dat Piastri besloot om zijn eerste run op mediums te rijden, net als de Mercedessen. De Australiër moest met nog zeven minuten te gaan genoegen nemen met P13 en stond nog achter Alonso. Een rondje daarna wist hij zich naar P9 te rijden en ook de Mercedessen kregen een beter tempo.

Valtteri noted a small fire at the back of Fernando's car at pit exit 🫨 But it seems the Aston Martin driver got going after this to complete a lap to get him through into Q2 👀 #F1 #USGP https://t.co/bo7f9eH1cQ — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Voor de tweede runs bleef de gehele top negen, op Norris en Piastri na, binnen. Norris wist uiteindelijk de snelste tijd te rijden met een 1:35.029 en Bortoleto wist zichzelf op P7 te nestelen. Een andere opvallende coureur was Fernando Alonso, die namelijk wist door te stoten naar Q2. Dat was nog erg knap, want toen hij de pitstraat uitreed, was er nog een klein brandje te bespeuren bij zijn uitlaat. De mannen die achterbleven in Q1 waren Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez en Bottas.

Q2: Bortoleto helpt Hülkenberg met slipstream

In Q2 kozen Ferrari en Red Bull ervoor om op een gebruikt setje rood naar buiten te rijden. Bortoleto reed met de kennis dat hij gridstraffen kreeg en leek een tow te geven aan teamgenoot Hülkenberg, die nog wel wat te winnen had. Hamilton was ondertussen de eerste met een snelle tijd door een 1:34.833 neer te zetten, maar Verstappen kwam daaronderdoor met een 1:34.471. Ook Hadjar zat er goed bij op P3 en Hülkenberg wist de vijfde tijd te rijden. Toch bleef dat niet lang staan. Op nieuwe softs sloot Norris op P2 aan, Antonelli daarachter en nestelde Russell zich op P4. Piastri kwam op dat moment niet verder dan P10, maar de gehele top tien zat binnen één seconde van de snelste tijd van Verstappen op dat moment.

Teamwork 🤝 Gabi Bortoleto gives @audif1_ team mate Nico Hulkenberg a slipstream on the back straight 💨 #F1 #USGP https://t.co/6yKBa0m1cW — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Bortoleto speelde in de tweede run opnieuw de ideale teamgenoot en gaf 'The Hulk' een tow, maar de Duitser wist zich in dat rondje uiteindelijk niet te verbeteren. Norris en Verstappen besloten die laatste paar minuten binnen te blijven, de rest deed nog wel een poging. Russell wist zijn tijd te verbeteren en sprong naar P1. Antonelli nam even later die positie over en dat deed Leclerc daarna dan weer. Toch zou het vooral in de gevarenzone spannend worden toen de vlag uithing. Hülkenberg haalde het net niet. Samen met Gasly, Bearman, Bortoleto, Colapinto en Alonso bleef hij achter in Q2.

Top tien-kwalificatie

Aan de start van Q3 werd duidelijk dat Lawson niet zou gaan meedoen. Hij stapte namelijk direct uit zijn Racing Bull. Verstappen kreeg ondertussen de waarschuwingsvlag van de FIA, omdat hij volgens de wedstrijdleiding 'onnodig' te langzaam had gereden. Ondertussen ging de actie op de baan onverminderd door. Russell was de eerste met een tijd, namelijk een 1:34.476. Antonelli kwam daaronderdoor met een 1:34.035. Verstappen wist die tijd niet te pakken en sloot aan op P2 op iets minder dan twee tienden. "De grip is erg verraderlijk", zo vertelde Verstappen aan race-engineer Tom Hart. Hadjar sloot aan op P3 en Leclerc kwam niet verder dan de vierde tijd. De McLarens wisten ook niet te imponeren, met Piastri op de zevende plek en Norris daarachter.

Kimi Antonelli is on provisional pole early on in Q3 with a 1:34.035... 🔼 The battle is on! 💪 #F1 #USGP https://t.co/aY9qQbhkfC — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Met nog drie minuten op de klok kwam het veld, exclusief de coureurs van de Racing Bulls, weer naar buiten voor de tweede runs. Dat gebeurde op verse softbanden voor iedereen. Russell wist zichzelf vanaf P5 niet te verbeteren, toen was het wachten op Antonelli, die zijn tijd ook niet wist te verbeteren. Verstappen kon er ook niet aan komen en bleef op P2 hangen. Toen was het wachten op Hamilton en die wist een klein sprongetje naar P5 te maken.