Max Verstappen kijkt toch wel terug op een kwalificatie met gemengde gevoelens. Zo waren Q1 en Q2 in zijn ogen prima, maar tijdens de top-tienkwalificatie ging het niet van een leien dakje. Uiteindelijk was P2 het maximaal haalbare en daar gaat hij zondag het beste van maken.

De Ferrari's waren het hele weekend al snel, maar het was Kimi Antonelli die in Q3 uiteindelijk de snelste tijd wist te pakken. Verstappen deed ook de hele kwalificatie mee om de bovenste plekken, maar in Q3 kostte het toch veel moeite om een goed rondje aan elkaar te knopen.

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Geen grip

Dat goede rondje werd niet gevonden en Verstappen legt achteraf uit: "Q3 was gewoon niet goed. Ik bedoel, Q1 en Q2 waren prima. Voor een of andere reden had ik op deze setjes banden geen goede balans." Daarbij miste de Nederlander gewoon grip: "Geen kleine foutjes, maar gewoon geen grip. Daardoor glijd je ook heel veel en in dat laatste rondje zag je dat ook gebeuren met de wind van achteren. Als je de kerbstones te hard raakt, stuiter je als een kangoeroe. Dan weet je dat het rondje voorbij is. Ik ben gewoon niet zo blij met Q3, om eerlijk te zijn." Toch gaat Verstappen niet teleurgesteld naar huis, want het blijft een start vanaf de eerste startrij: "Niet wat ik wilde en had verwacht, maar een P2, dat pak ik mee."