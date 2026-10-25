De zaterdag van het raceweekend in Austin zit erop en er is weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

De kwalificatie werd verreden en Kimi Antonelli wist daarin de poleposition te pakken. Lewis Hamilton moet daarnaast de complimenten uitdelen aan Red Bull Ford. Max Verstappen was dit hele weekend kritisch op de vele hobbels op COTA en de voorzitter van het circuit reageert op die woorden. De FIA heeft naar aanleiding van de vele tracklimitsoverschrijdingen de baanlimieten wat aangepast. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 24 oktober.

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FIA grijpt in en past circuit in Austin aan na vele tracklimitsoverschrijdingen

Wedstrijdleider Rui Marques heeft in zijn racenotes een aantal aanpassingen doorgevoerd, waar de coureurs van kunnen profiteren. Zo zijn de baanlimieten in enkele bochten versoepeld, zodat tracklimits een minder grote rol zullen spelen. Alles lezen over het circuit dat is gewijzigd? Klik hier!

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Antonelli weet dat hij ondanks pole position moet oppassen: "Verstappen is ontzettend snel"

Andrea Kimi Antonelli zal op zondag vanaf de pole position beginnen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Het komt op een perfect moment, want hij kan zich verzekeren van zijn eerste wereldkampioenschap, mits hij de wedstrijd wint. De race in Austin, Texas wordt cruciaal in het bepalen van de titel van 2026. De hele reactie van de polesitter lezen? Klik hier!

Verstappen onthult waarom hij aan de pijnstillers moet: "Het is niet te doen"

Max Verstappen heeft toegegeven dat hij tegenwoordig aan de pijnstillers zit. Tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten zijn de hobbels en de bijkomende fysieke problemen het onderwerp van gesprek. De Red Bull Racing-coureur gaat er in detail op in. De hele uitleg van de Nederlander lezen? Klik hier!

Hamilton onder de indruk van Red Bull Ford: 'Zij hebben ons ongelijk bewezen'

Lewis Hamilton moet toch wel zijn pet afdoen voor wat Red Bull Racing met hun eigen power unit voor elkaar heeft weten te boksen. Zo is de Oostenrijkse verbrandingsmotor de beste, waardoor het geen gebruik mag maken van de ADUO, en wist Max Verstappen ermee de laatste twee races te winnen. De hele verklaring van Hamilton lezen? Klik hier!

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COTA-voorzitter reageert op klachten Verstappen: 'Circuit verkeert in zeer goede staat'

Bobby Epstein, voorzitter van Circuit of the Americas, heeft de klachten van Max Verstappen over de vele hobbels op het circuit ook meegekregen. De Amerikaan gaat bij ESPN in op de kritiek van de Nederlander en stelt dat de baan er grotendeels toch echt goed bij ligt. De hele reactie van Epstein lezen? Klik hier!