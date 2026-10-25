Isack Hadjar heeft zijn beste kwalificatie uit zijn Formule 1-carrière geëvenaard. De Red Bull Racing-coureur zal, net als in Australië eerder dit seizoen, vanaf de derde plek beginnen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij is opgelucht, nadat de RB22 totaal niet wilde meewerken in de vrije trainingen.

Lange tijd leek het een strijd tussen Ferrari en Red Bull te worden om de pole position. De coureurs van de Scuderia zakten in de kwalificatie echter een beetje terug in de pikorde. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen dan ook niet verder dan de vierde en vijfde plaats, respectievelijk. In Q3 stond Kimi Antonelli bovenaan voor Max Verstappen en Hadjar, voordat de tweede run begon. Geen van de mannen uit de top drie kon echter een verbetering vinden en dus bleven ze met dezelfde tijd bovenaan staan.

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Streng voor Red Bull geweest

"Ik ben blij met de derde plek, want het is voor mij heel moeilijk geweest sinds het begin van het weekend", legt Hadjar meteen na de kwalificatie uit. "Ik kon de balans niet vinden en ik was echt aan het worstelen. Ik kon [in de vrije trainingen] niet eens een ronde rijden op de softs; zo lastig was de auto te besturen. Ik ben dankbaar voor al het werk dat het team heeft verzet. Ik ben streng voor ze geweest, dus ik wil me daarvoor verontschuldigen. Maar ik ben blij dat ik derde sta, al had ik wel kans kunnen maken op de pole position. Ik kreeg echter met een enorme windvlaag te maken door bochten 13, 14 en 15. Daar ben ik veel tijd verloren, dus dat is jammer."