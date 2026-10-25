Andrea Kimi Antonelli zal op zondag vanaf de pole position beginnen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Het komt op een perfect moment, want hij kan zich verzekeren van zijn eerste wereldkampioenschap, mits hij de wedstrijd wint. De race in Austin, Texas wordt cruciaal in het bepalen van de titel van 2026.

Het was eigenlijk een apart einde van Q3 op het Circuit of the Americas. Antonelli was het snelst in de eerste run van het laatste kwalificatiegedeelte voor Max Verstappen en Isack Hadjar. De jonge Italiaan wist geen verbetering te vinden in de tweede run door een foutje in de laatste sector. Desondanks was de Mercedes-coureur het snelst. Verstappen ging in de tweede en de derde sector namelijk eveneens in de fout en ook Hadjar kon geen tijd vinden. Ferrari ging eigenlijk als favoriet de kwalificatie in, maar eindigde op P4 en P5 met Charles Leclerc voor Lewis Hamilton.

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Windvlagen zorgden voor uitdaging

"We hebben de pole binnen kunnen slepen, dus natuurlijk denken we dat we morgen kunnen winnen", begint Antonelli direct na de kwalificatie. "Maar Max is ontzettend snel en hij heeft het geweldig gedaan in de kwalificatie. Het gaat dus niet makkelijk worden, maar we gaan proberen een goede start te hebben. Hopelijk behouden we de leiding na de eerste bocht en kunnen wij de pace beslissen, ook al zit iedereen heel dicht bij elkaar. Hoe dan ook, ik ben blij met de kwalificatie van vandaag. Q3 was lastig met de wind. De windvlagen maakten het heel onvoorspelbaar, maar ik ben blij dat ik de pole heb kunnen pakken."