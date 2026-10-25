Verstappen legt uit waarom hij naast pole greep voor F1-race Amerika: "Niet blij mee"

Max Verstappen heeft zich zaterdag als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin, maar houdt na afloop een teleurgesteld gevoel over aan de sessie. Hoewel de Red Bull Racing-coureur in Q1 en Q2 sterk voor de dag kwam, kreeg hij in het derde en beslissende deel van de kwalificatie plotseling te maken met een gebrek aan grip en lastige windomstandigheden, waardoor hij pole-position aan zich voorbij zag gaan.

In Texas ging de strijd om de voorste startplekken tijdens de kwalificatie tussen Red Bull, Mercedes en Ferrari. Op basis van de vrije trainingen werden Verstappen en de Ferrari-coureurs vooraf nog gezien als de grote favorieten voor de snelste tijd, maar het was Andrea Kimi Antonelli die er in de Mercedes uiteindelijk met een 1:34.035 vandoor ging met pole-position. Verstappen klokte een 1:34.214 en kwam daarmee precies 0,179 seconde tekort op de jonge Italiaan. Teammaat Isack Hadjar noteerde een 1:34.250 en veroverde met de derde plek zijn persoonlijk beste startpositie in dienst van Red Bull, voor Charles Leclerc op de vierde plaats en Lewis Hamilton op P5.

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Hoge verwachtingen voor Verstappen

Dat Verstappen baalt, heeft vooral te maken met het grote verschil tussen het begin van de kwalificatie en het slotstuk in Q3. In de eerste twee sessies liep de RB22 uitstekend en wist de Nederlander in Q2 op een gebruikte set banden zelfs de vierde tijd op de borden te zetten, op minder dan drie tienden van de snelste tijd. Tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie laat de Red Bull-coureur weten dat hij daardoor met veel vertrouwen aan het laatste bedrijf begon: "Ik voelde me echt goed. Ik bedoel, ik heb mijn snelste ronde in Q2 gereden op een gebruikte set, dus toen ik naar Q3 ging, had ik hoge verwachtingen. Maar helaas voelde het gewoon slecht", klinkt het.

De Limburger vervolgt dat de verwachte tijdwinst uitbleef toen er voor de beslissende runs vers rubber onder de auto werd gezet. De wagen gleed flink over het asfalt en reageerde nerveus op de hobbels van het Amerikaanse circuit: "Q2 voelde geweldig op een gebruikte set, en dan denk je: oké, je zet een nieuwe set op, nu is het tijd om echt door te drukken, en het kwam gewoon niet tot leven. Dat was mijn gevoel, maar dat kan gebeuren", zo vertelt hij over de omslag.

Gebrek aan grip en invloed van de wind

In het slotstuk van zijn ronde op het Circuit of the Americas verloor Verstappen de meeste tijd ten opzichte van Antonelli. Daar liet de balans aan de achterkant van zijn auto hem in de steek. Over zijn eerste run in Q3 legt hij uit: "Ik had niet echt de grip die ik wilde, waardoor ik in de laatste sector niet op het achterwiel kon steunen zoals ik wilde, en dat kostte me gewoon te veel tijd."

Tijdens zijn tweede en laatste poging om de snelste tijd alsnog van Antonelli over te nemen, speelden ook de weersomstandigheden in Austin een rol. Toch wil de Nederlander de opstekende wind niet aandragen als reden voor het matige gevoel tijdens zijn eerdere poging: "De wind is zeker aangewakkerd, maar ook dan is het geen excuus voor waarom Q3 in mijn eerste run zo voelde als het voelde. De tweede run werd zeker beïnvloed door de wind, maar ja, het voelde gewoon niet hetzelfde", aldus Verstappen.

Geen reden tot juichen na P2

Hoewel hij worstelde met de grip op het circuit waar hij in 2022 al eens de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam schreef, houdt hij aan de sessie alsnog een plekje op de eerste startrij over voor de race van zondag, die om 21:00 uur Nederlandse tijd begint. Waar Antonelli vanaf pole-position een gooi kan doen naar het wereldkampioenschap - mits hij de zege pakt, teammaat George Russell als negende of lager over de streep komt en Hamilton buiten de top vier eindigt - overheerst bij Verstappen het gevoel dat er op zaterdag meer mogelijk was geweest.

Tijdens het persmoment vervolgt Verstappen: "Als je dan naar de tijden kijkt en je start vanaf P2, dan is dat mooi en een goed resultaat, maar ik had op meer gehoopt, en dit was gewoon niet het goede." Hij kan leven met een plekje op de voorste startrij, maar weigert mooi weer te spelen: "Als het, laten we zeggen, geen geweldig gevoel is in de kwalificatie en het resultaat is dan P2, dan neem ik dat. Maar er is dan geen reden om te lachen en super blij te zijn ermee."