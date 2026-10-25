Hadjar waarschuwt voor tactisch spel met Verstappen in F1-race Amerika: "Gaan we proberen"

Isack Hadjar heeft zich zaterdag als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, op een haar na achter teammaat Max Verstappen (0,036 seconde). De coureur van Oracle Red Bull Racing kende een moeizame aanloop richting de kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin, maar denkt dat er zonder een sterke rugwind in het laatste kwalificatiedeel zelfs nog meer in het vat had gezeten.

Het raceweekend in Texas begon bijzonder lastig voor Hadjar. De Fransman kwam tijdens de drie vrije trainingen niet verder dan respectievelijk de veertiende, negende en tiende tijd. Vanwege een gebrek aan grip en een reeks geschrapte rondetijden kreeg hij het tijdens de oefensessies nauwelijks voor elkaar om een volledige snelle ronde op de borden te zetten. "Het is voor mij tot nu toe een rampzalig weekend geweest. Mijn rondetijden werden voortdurend geschrapt. Vanochtend kon ik niet één volledige ronde op de zachte banden rijden", klinkt het terugblikkend op de moeizame voorbereiding.

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Ommekeer met de RB22

Hoewel een foutloze ronde in de trainingen uitbleef, voelde de Red Bull-coureur wel dat de snelheid in de basis aanwezig was in de RB22. Samen met zijn engineers bleef hij sleutelen aan de auto, en dat wierp precies op het juiste moment zijn vruchten af: "Ik wist dat er iets in de auto zat, omdat ik soms een halve ronde kon rijden waarin ik me comfortabel voelde, maar ik kreeg nooit een volledige ronde voor elkaar. Tijdens de kwalificatie kwam de auto voor mij eindelijk wat meer tot leven", legt Hadjar uit.

Door de aanpassingen aan de wagen wisten zowel Verstappen (1:34.214) als Hadjar (1:34.250) zich vooraan te melden in de strijd om de beste startposities. De Fransman vervolgt over het herstel van het team: "We hebben ons echt vastgebeten in de afstelling. We hebben dit weekend zoveel dingen geprobeerd en dat heeft zich echt uitbetaald. Wat dat betreft geeft dit resultaat veel voldoening."

Rugwind zit Hadjar dwars

Al in het tweede deel van de kwalificatie zag Hadjar dat een plekje helemaal vooraan op de grid tot de mogelijkheden behoorde, al ging de poleposition uiteindelijk met een tijd van 1:34.035 naar Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Als Hadjar de vraag krijgt of de Red Bull snel genoeg was voor de eerste stek, laat hij weten: "Ja. Eerlijk gezegd was ik in Q2 ook behoorlijk verrast door de rondetijd van Max op gebruikte banden. Ik was tevreden met mijn eigen ronde, dus ik dacht dat we kans maakten op de eerste startrij. Maar Kimi heeft het fantastisch gedaan."

Dat hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de derde plaats, op minder dan vier honderdsten van Verstappen, wijt hij met name aan de omstandigheden tijdens zijn eerste run in Q3. Bovendien verslechterde het asfalt in de slotminuten voor zowel hem als zijn Nederlandse teammaat. "Ik baal er wel een beetje van, niet zozeer van mijn laatste ronde, maar vooral van mijn eerste poging in Q3, omdat de baan tijdens die laatste ronde slechter was. Ik was bezig aan een geweldige ronde, maar dat gold voor iedereen", aldus de nummer acht uit het wereldkampioenschap. "Tijdens die eerste ronde had ik echt het gevoel dat ik enorm veel tijd verloor door de sterke rugwind die ik kreeg. Ik had het idee dat er vandaag nog iets meer in zat. Maar ik ben blij met de ommekeer, laten we het zo zeggen."

Voordeel voor Red Bull Racing op zondag

Waar Ferrari na drie dominante vrije trainingen in de kwalificatie wegzakte naar de vierde stek voor Charles Leclerc (1:34.267) en de vijfde plaats voor Lewis Hamilton (1:34.311), heeft Red Bull voor de race van zondag een goede uitgangspositie te pakken. De Grand Prix in Austin gaat zondagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd van start en telt 56 ronden op het 5,513 kilometer lange circuit. Met Verstappen op de tweede plek en Hadjar op P3 kan het duo gezamenlijk de aanval openen op polesitter Antonelli.

In het huidige wereldkampioenschap bezet Verstappen met 221 punten de vierde plaats, terwijl Hadjar met 97 punten op de achtste plek te vinden is. Gevraagd of hij zondag mee gaat doen om de zege in de Verenigde Staten, is de Fransman duidelijk: "Ja. We staan ook met z'n tweeën vooraan, dus dat is een klein voordeel. We gaan proberen daar gebruik van te maken."