De voorlopige startopstelling voor de F1 GP van de Verenigde Staten na gridstraffen

Kimi Antonelli mag zondagavond vanaf pole position aan de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin beginnen. De FIA heeft inmiddels de voorlopige startopstelling voor de race in Texas naar buiten gebracht, waarin ook de uitgedeelde gridstraffen voor het wisselen van motoronderdelen zijn verwerkt. Max Verstappen vergezelt de WK-leider vanaf de tweede plaats op de voorste startrij.

Antonelli wist tijdens het derde en laatste deel van de kwalificatie op zaterdag met een rondetijd van 1:34.035 de eerste startplek veilig te stellen voor Mercedes. Verstappen klokte namens Red Bull Racing een 1:34.214 en moest daarmee genoegen nemen met de tweede stek. Vlak achter het tweetal vinden we Isack Hadjar terug, die de andere wagen van de Oostenrijkse formatie met een tijd van 1:34.250 op de derde plaats zette. De Fransman deelt de tweede startrij met Charles Leclerc op de vierde positie (1:34.267).

Artikel gaat verder onder video

Gridstraffen voor Lindblad, Colapinto en Bortoleto

Op de derde startrij nemen Lewis Hamilton in dienst van Ferrari vanaf de vijfde plaats (1:34.311) en George Russell namens Mercedes vanaf de zesde plek (1:34.476) plaats. Daarachter wordt de vierde rij volledig bezet door de mannen van McLaren. Oscar Piastri vertrekt na een ronde van 1:34.803 vanaf de zevende stek, terwijl teammaat Lando Norris met een tijd van 1:35.049 vanaf de achtste positie aan de race begint.

Verder naar achteren op de grid hebben straffen van de autosportfederatie voor de nodige verschuivingen gezorgd. Deze sancties werden zaterdag voorafgaand aan de kwalificatie al door de stewards bevestigd. Arvid Lindblad stuurde zijn Racing Bulls-bolide in Q3 naar de negende tijd, maar zakt vanwege een gridstraf van vijf plaatsen terug naar de veertiende stek. De renstal voorzag zijn auto van een zesde verbrandingsmotor (ICE) voor dit seizoen, waar de reglementen maximaal vier exemplaren toestaan. Door die ingreep schuift teammaat Liam Lawson een plekje op naar de negende startpositie, vlak voor Pierre Gasly van Alpine op P10.

Ook Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto moeten plaatsen inleveren omdat zij over het toegestane aantal motoronderdelen heen zijn gegaan. Colapinto reed zich in de Alpine naar de veertiende tijd, maar kreeg een gridstraf van tien plaatsen aan zijn broek vanwege het inzetten van zijn vierde Control Electronics-unit (PU-CE), terwijl er een limiet van drie per seizoen geldt. De Argentijn moet zodoende vanaf de eenentwintigste plaats vertrekken. Bortoleto klokte namens Audi de dertiende tijd, maar moet vanaf de tweeëntwintigste en laatste plek aan de race beginnen. Nadat zijn team eerder dit weekend al onderdelen wisselde en zaterdag opnieuw nieuwe componenten aan zijn pool toevoegde, waaronder een vierde Control Electronics-unit en een vierde Energy Store, liep zijn totale straf volgens het overzicht van de FIA op tot maar liefst tachtig plaatsen.

Voorlopige startopstelling Grand Prix van de Verenigde Staten

Tussen de coureurs in de top tien en de achterhoede wordt het middenveld onder meer gevormd door Nico Hülkenberg op de elfde plaats en Fernando Alonso op de twaalfde stek. Oliver Bearman vangt de race aan vanaf de dertiende positie, direct voor de teruggezette Lindblad en zijn eigen teamgenoot Esteban Ocon op P15. Lance Stroll vinden we terug op de zestiende plaats, gevolgd door het Williams-duo Carlos Sainz en Alex Albon op de zeventiende en achttiende stek. De Cadillac-coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas nemen op de negentiende en twintigste plaats plaats, vlak voor het bestrafte duo Colapinto en Bortoleto.