Verstappen over naderende wereldtitel F1 Antonelli: 'Zodra het officieel is...'

Kimi Antonelli en Max Verstappen zien het wel zitten om in de toekomst vaker met elkaar de strijd aan te gaan voor het Formule 1-wereldkampioenschap. Tijdens de persconferentie na de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin spreken de Mercedes-coureur en de Red Bull Racing-coureur hun waardering voor elkaar uit. Waar Antonelli het hoge niveau van zijn concurrent prijst, bestempelt Verstappen de leider in het kampioenschap nu al als een verdiende aanstaande wereldkampioen.

Het tweetal deelt zondag op het Circuit of the Americas de eerste startrij. Antonelli veroverde zaterdag poleposition dankzij een rondetijd van 1:34.035, wat zijn zevende pole van het seizoen betekende. Verstappen moest 0,179 seconde toegeven en kwalificeerde zich als tweede. Na afloop van de sessie kregen beide coureurs de vraag voorgelegd of ze de komende jaren vaker rechtstreeks tegen elkaar willen strijden om de wereldtitel.

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Antonelli onder de indruk van Verstappen

De 20-jarige Italiaan liet eerder na de Grand Prix van Singapore nog optekenen dat een titelstrijd met de Nederlander 'heel eng' zou zijn, maar na de kwalificatie in Texas kijkt hij vooral uit naar zo'n tweestrijd: "Ik denk dat het geweldig zal zijn, natuurlijk", klinkt het tijdens de persconferentie. "Max presteert op een ongelooflijk niveau, en het is heel moeilijk om hem te verslaan, vooral wanneer hij het momentum heeft. Maar ja, het wordt ook heel leuk om nu al en in de toekomst af en toe tegen elkaar te strijden. Natuurlijk wordt het erg moeilijk, maar het is een goede uitdaging."

Dat de Red Bull Racing-coureur de afgelopen maanden in uitstekende vorm verkeert, blijkt wel uit de cijfers sinds de Grand Prix van Oostenrijk. Sinds dat raceweekend is de gemiddelde eindpositie van Verstappen - uitvalbeurten niet meegerekend - 2,00, ten opzichte van een gemiddelde van 3,60 voor de Italiaan.

Verstappen gunt Antonelli de wereldtitel

De Limburger kan zich vinden in de woorden van zijn jongere collega, maar benadrukt dat het materiaal voor aankomend seizoen een grote rol gaat spelen: "Ja, voor mij geldt hetzelfde, natuurlijk. We zijn een beetje afhankelijk, hopelijk, van onze auto's. Hopelijk zijn ze allebei volgend jaar ook weer competitief", zo vertelt Verstappen.

De nummer vier uit het klassement heeft genoten van de duels die het tweetal dit jaar al op de baan heeft uitgevochten en is daarnaast vol lof over hoe de Mercedes-coureur dit seizoen presteert. De Nederlander vervolgt: "Maar ja, van de gevechten die we tot nu toe hebben gehad, was het leuk. En natuurlijk vind ik dat Kimi dit jaar al het succes dat hij heeft volledig verdient. Hij is erg consistent, hij levert de prestaties wanneer het ertoe doet, en zodra het eindelijk officieel is dat hij wereldkampioen is, is hij zeker een verdiende winnaar."

Stand van zaken in het kampioenschap

In aanloop naar de race op zondag heeft Antonelli de beste papieren om de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis van de Formule 1 te worden. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap met 340 punten en koestert daarmee een voorsprong van 102 punten op teammaat George Russell, die de tweede plaats bezet. Verstappen staat met 221 punten en negen podiumplaatsen op de vierde plek in het klassement.

De klassementsleider heeft in de Verenigde Staten zijn eerste matchpoint. Om het kampioenschap al in Austin definitief in het slot te gooien, moet Antonelli de Grand Prix winnen, mag Russell niet hoger eindigen dan de negende stek en mag Lewis Hamilton maximaal als vijfde over de eindstreep komen. Voor Verstappen is het gat van 119 punten met nog zes verreden races voor de boeg zo goed als onoverbrugbaar. Hij moet in elk van de zes resterende Grands Prix minimaal twintig punten inlopen op de Mercedes-coureur om nog kans te maken op de wereldtitel.