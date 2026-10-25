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Verstappen moet pijnstillers slikken en uit felle kritiek op circuitbaas | GPFans Race Day

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De Grand Prix van de Verenigde Staten begint vanavond om 21:00 uur, met Kimi Antonelli op pole position, Max Verstappen op P2 en Isack Hadjar op P3. Antonelli kan vandaag wereldkampioen worden, mits hij wint, Russell negende of lager eindigt en Hamilton niet verder komt dan P5. Verstappen is ondertussen kritisch op de extreme hobbels in Austin, waardoor hij zelfs pijnstillers moet slikken. Lando Norris kende een teleurstellende kwalificatie en start slechts als achtste. Bekijk de nieuwe video hieronder.

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