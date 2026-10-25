Norris schaart zich achter Verstappen: "Ik moet tabletten slikken tegen de hoofdpijn"

Regerend wereldkampioen Lando Norris en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen hebben rondom de US Grand Prix stevige kritiek geuit op de staat van het asfalt van het Circuit of the Americas (COTA) in Austin. De coureur van McLaren laat optekenen dat hij hoofdpijntabletten moet slikken voordat hij in de auto stapt, omdat zijn hoofd door de flinke hobbels voortdurend hard tegen de hoofdsteunen klapt. Ook bij het team van Red Bull Racing is men allesbehalve te spreken over het Amerikaanse wegdek.

In gesprek met Sky Sports legt Norris uit welke fysieke tol de baan van de coureurs eist: "Er zijn heel veel plekken… Ik moet hoofdpijntabletten nemen voordat ik naar buiten ga, gewoon omdat het zo hobbelig is en je met je hoofd behoorlijk hard tegen de hoofdsteunen aan slaat door de hobbels. Het is zeker niet prettig", klinkt het vanuit de Brit, die momenteel met 201 punten de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet. Volgens de McLaren-coureur kunnen de rijders zelf weinig doen om de situatie te veranderen. "Er valt niet veel aan te doen. We klagen erover. Het is iets wat we al heel vaak hebben aangekaart, maar er is maar zoveel waarover je kunt klagen."

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Toleranties voor Formule 1-circuits

Volgens Norris voldoet het circuit in Texas niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een moderne omloop worden gesteld, maar wordt er een oogje dichtgeknepen vanwege de ouderdom van de baan. "Als je nu een nieuwe baan bouwt, dan zijn de regels, het reglement voor het bouwen van een nieuw circuit, de toleranties waarbinnen je moet blijven, behoorlijk klein", vervolgt de regerend wereldkampioen. "Het past zeker helemaal niet binnen wat die regels nu zijn, maar het is een oud circuit, geen nieuw circuit." Om in aanmerking te komen voor een zogeheten FIA Grade 1-licentie geldt een toegestane afwijking van plus of min drie millimeter, gemeten met een rechte liniaal van vier meter.

De vele hobbels in Austin zijn het gevolg van de kleiachtige bodem onder het circuit, die met het wisselen van de seizoenen krimpt en weer uitzet. Hoewel de baan in 2024 nog van een nieuwe laag asfalt werd voorzien en er voor dit seizoen nieuw asfalt is gelegd tussen het ingaan van bocht 9 en bocht 11, blijft de bewegende ondergrond een terugkerend hoofdpijndossier. Ook het vlakmaken van de aanloop richting bocht 12 en bocht 19 heeft de klachten niet weten te verhelpen. Een vertegenwoordiger van COTA heeft inmiddels gereageerd op de klachten en erkend dat de oneffenheden de coureurs fysiek zwaar belasten, waarbij vooral de rug het flink te verduren krijgt.

Verstappen vreest voor fysieke tol en afstelling

Verstappen sluit zich in de mediapen in Austin volledig aan bij het verhaal van zijn collega en laat weten dat hij persoonlijk niet uitkijkt naar de race op dit asfalt. Na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Singapore eerder deze maand maakte de Nederlander al de grap dat hij een 'nieuwe ruggengraat' nodig zou hebben voor het raceweekend in Texas, maar van een grap is inmiddels geen sprake meer. "Ik maakte daar al een grap over in de vorige race, maar het is eerlijk gezegd niet echt een grap, want we hebben dit al jaren aangekaart en het wordt eigenlijk een beetje uit de hand gelopen", aldus de Red Bull-coureur, die met zijn RB22 vanaf de tweede stek aan de race begint achter polesitter Kimi Antonelli.

De Limburger zag eerder al tijdens een race van het WEC hoe slecht het asfalt erbij lag: "Je kunt ook de baancondities zien. Wat ik zag in de WEC, was het circuit extreem hobbelig", zo vertelt Verstappen. Vorig jaar liep de verticale belasting op zijn wervelkolom op deze baan volgens hem op tot boven de 9G, waarvoor hij destijds zelfs scans heeft laten maken. Vanwege de harde klappen in het gedeelte tussen bocht 4 en 5 werkt de viervoudig wereldkampioen dit weekend af op pijnstillers en tilt hij zichzelf voor bocht 1 en bocht 19 zelfs een klein stukje uit zijn stoel. Daarnaast zorgt het hobbelige wegdek voor de nodige kopzorgen bij het vinden van de juiste afstelling voor de auto, die op hobbelige circuits en kerbstones toch al moeite heeft om stabiel te blijven. "Ik weet zeker dat het heel moeilijk gaat worden om de juiste compromissen te vinden rond dit circuit op plekken waar het extreem hobbelig is. Ik weet niet hoe onze auto daarop gaat reageren."

Bijval van collega's en ingreep FIA

Norris en Verstappen zijn overigens niet de enigen die zich kritisch uitlaten over de conditie van de Amerikaanse baan. McLaren-teammaat Oscar Piastri vergelijkt de hobbel bij de eerste bocht met een sprong uit de motorcross en waarschuwt dat dit tijdens inhaalacties in de race gevaarlijke situaties kan opleveren. De Australiër geeft aan dat de coureurs dit inmiddels bij de FIA hebben aangekaart. Ook Gabriel Bortoleto is van mening dat de oneffenheden niet passen bij de standaard van de Formule 1, terwijl George Russell stelt dat hobbels weliswaar bij het racen horen, maar dat circuits op de kalender om de paar jaar opnieuw geasfalteerd zouden moeten worden voor een vlakker wegdek.