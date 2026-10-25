Verstappen baart zorgen bij concurrentie door opvallende stilte: "Dat is zorgwekkend"

Juan Pablo Montoya vindt de opvallende kalmte van Max Verstappen tijdens het raceweekend op het Circuit of the Americas een onheilspellend teken voor de concurrentie. In de nabeschouwing van F1TV stelt de voormalig Formule 1-coureur dat het geringe aantal klachten van de Red Bull Racing-coureur erop duidt dat de Nederlander tevreden is met zijn auto, waarmee hij direct één van de kanshebbers is voor de zege in Austin.

In aanloop naar het weekend ging het twee weken lang voornamelijk over de ontwikkelingen bij Ferrari, McLaren en Mercedes, iets wat de Colombiaan enigszins lachwekkend noemt. Terwijl Verstappen zich naast de baan rustig hield, sloot de Limburger alle vrije trainingen in Texas af in de top drie. Waar teammaat Isack Hadjar tijdens de oefensessies nog ver achterbleef bij de tijden van zijn kopman, liet Verstappen direct zien dat er in Austin rekening met hem moet worden gehouden.

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Montoya waarschuwt concurrentie met 'Max-schaal'

Als presentatrice Laura Winter tijdens de uitzending de verhalen over de vooruitgang van de andere topteams aanhaalt en vraagt naar de rol van de Nederlander, is Montoya duidelijk: "Dat horen we altijd, maar Max staat er altijd. Je kunt hem niet uitsluiten. Red Bull Racing levert geweldig werk en Max doet het ook waanzinnig", klinkt het.

De Colombiaanse analist ziet vooral het uitblijven van felle boordradio's als een waarschuwing voor de rivalen. "Als Max zo stil is, is dat zorgwekkend. Hij klaagt niet veel. We horen dat nauwelijks, al is de communicatie misschien wat anders nu hij een andere engineer heeft", aldus Montoya. Journalist Lawrence Barretto merkt in het gesprek nog op dat Verstappen wel degelijk klaagde over het gevoel bij het schakelen, maar dat wuift de oud-coureur lachend weg: "Ja, maar op de Max-schaal van één tot tien is dit een twee."

Tevreden Verstappen slecht nieuws voor Ferrari

Het feit dat de Red Bull-coureur nauwelijks klaagt over de daadwerkelijke afstelling van de RB22, is volgens de F1TV-analist een groot voordeel voor de Oostenrijkse formatie richting het vervolg van het weekend. "Als Max stil is, is hij meestal blij. Ferrari heeft er juist baat bij dat Max geagiteerd is en grote veranderingen wil doorvoeren. Het is interessant hoe ze erop reageren dat Max blij is. Dan wil hij de auto niet aanpassen", zo legt Montoya uit.

Ondanks de dreiging van Verstappen ziet de analist dat het Italiaanse team in de breedte sterk voor de dag komt op het Amerikaanse asfalt, al waakt hij ervoor om nu al conclusies te trekken over de overwinning. "Het zit zo dicht bij elkaar. Het draait erom wie op het juiste moment een goede ronde aan elkaar kan knopen", vervolgt Montoya, die Ferrari aanwijst als de enige renstal die met twee competitieve coureurs vooraan meedoet.

Baanlimieten en risico voor Antonelli op COTA

Op het Circuit of the Americas spelen de witte lijnen een grote rol. Zo liet onder anderen Charles Leclerc zich gedurende het weekend al zien als één van de veelplegers bij het overschrijden van de baanlimieten. Montoya wijst bovendien naar WK-leider Kimi Antonelli: "De Ferrari is makkelijker te besturen. Daarom staan beide coureurs vooraan. Het gaat erom wie net wat harder kan pushen en de auto toch op de baan kan houden. We hebben het altijd over Kimi Antonelli en hoe vaak hij over de witte lijnen rijdt. Hij zit altijd op de limiet. Krijgt hij daar nu eindelijk een straf voor? Het wordt heel spannend", besluit de Colombiaan.

Tijdens de inmiddels verreden kwalificatie op zaterdag wist Antonelli op het beslissende moment binnen de lijntjes te kleuren en de poleposition te veroveren, met een voorsprong van 0,179 seconde op Verstappen. De Nederlander legde beslag op de tweede plaats en start daarmee vanaf de eerste rij, wat in Austin richting de eerste bocht al een goede kans op de leiding oplevert. Hadjar herpakte zich na aanpassingen aan zijn auto en kwalificeerde zich op slechts 0,036 seconde van zijn teamgenoot als derde, terwijl Leclerc en Lewis Hamilton namens Ferrari genoegen moesten nemen met de vierde en vijfde stek.