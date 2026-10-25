Mercedes-teambaas Toto Wolff tast volledig in het duister over hoe Kimi Antonelli zaterdag de poleposition wist te pakken voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas in Austin troefde de jonge Italiaan Max Verstappen en Isack Hadjar af, terwijl Wolff vooraf op een aanzienlijk mindere startpositie had gerekend.

Mercedes leek gedurende het raceweekend tekort te komen ten opzichte van de concurrentie bij Ferrari en Red Bull Racing. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton voerden in alle drie de vrije trainingen de tijdenlijst aan, maar grepen in de beslissende kwalificatiesessie naast de eerste stek. Antonelli liet in zijn eerste run in Q3 een tijd van 1:34.035 op het bord zetten en bleef Verstappen daarmee 0,179 seconde voor. Hadjar stuurde zijn wagen naar de derde tijd (1:34.250), gevolgd door Leclerc op de vierde plaats en Hamilton op de vijfde positie.

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Wolff sprakeloos na onverwachte pole Antonelli

Het was alweer de zevende poleposition van het seizoen voor Antonelli en die zorgde voor grote verbazing op de pitmuur van de Duitse renstal. In zijn eerste run in het laatste deel van de kwalificatie dook de leider in het wereldkampioenschap bijna een kwart seconde onder zijn eigen tijd uit Q2. Terwijl Verstappen en Hadjar hun rondetijden in Q3 geschrapt zagen worden wegens het overschrijden van de baangrenzen in bocht 19 — zonder dat dit overigens invloed had op hun uiteindelijke startposities — wist niemand meer aan de tijd van de Mercedes-coureur te komen.

"Het ontbreekt mij ook aan een duidelijke verklaring voor zijn ronde", vertelt Wolff bij Viaplay. "Een gast vroeg volgens mij wat ik verwachtte van de kwalificatie, en ik zei iets tussen plek drie en vijf. Dat hij er dan zo'n ronde uitperst in zijn eerste poging in Q3... Ik kan het eerlijk gezegd gewoon niet verklaren."

Groot verschil met kwalificatie Russell

Waar de teamgenoot van George Russell boven de verwachtingen van het team uitsteeg, moest de Brit genoegen nemen met de zesde startplaats. Hoewel beide coureurs in Texas beschikken over het nieuwste aerodynamische upgradepakket van Mercedes, gaf de zesde plek van Russell volgens de teambaas veel beter de daadwerkelijke verhoudingen weer waar de renstal vooraf rekening mee had gehouden.

De Oostenrijker vervolgt over het optreden van Russell: "Zijn tweede sector was ook behoorlijk goed, maar ik denk dat hij precies presteerde op het niveau waar we de auto verwachtten. Om eerlijk te zijn is dat ook de reden waarom het zo lastig te begrijpen is hoe Kimi erin slaagde om zo'n sterke tweede sector te rijden en alsnog de banden heel te houden voor de langzame stukken aan het einde. Geen idee. We nemen het ervan."

Focus op warme race en Constructeurskampioenschap

Antonelli begint vandaag met een totaal van 340 punten en een voorsprong van 102 punten op nummer twee Russell (238 punten) aan zijn eerste wiskundige kans om het wereldkampioenschap veilig te stellen. Hamilton bezet met 229 punten de derde stek in het klassement, voor Verstappen met 221 punten en Leclerc met 215 punten. Met temperaturen rond de dertig graden Celsius in Austin houdt Wolff zich echter op de vlakte over een mogelijk kampioensfeest.

"Ik denk dat er twee factoren spelen. Ten eerste moeten we ons echt op de race richten. In warme omstandigheden waren we de afgelopen races niet de favoriet, dus winnen wordt volgens mij een stuk lastiger dan het behalen van poleposition met de twee Ferrari's en Max Verstappen achter ons", klinkt het. "We moeten ons echt concentreren op het raceresultaat. Het tweede is dat de concurrentie geen punten pakt. We rijden ook voor het constructeurskampioenschap."

In dat kampioenschap voor de teams gaat Mercedes aan de leiding met 578 punten, gevolgd door Ferrari met 444 punten, McLaren met 339 punten en Red Bull Racing met 332 punten. Met het oog op die strijd wordt er binnen het team ook nadrukkelijk naar de tweede auto gekeken: "Ik hoop van harte dat George Russell waardevolle punten kan scoren." Over de naderende wereldtitel bij de coureurs wil Wolff nog niet te vroeg juichen: "Alles wijst in de richting van het kampioenschap voor Kimi, maar er kunnen zomaar uitvallers zijn en er gebeuren de gekste dingen in de Formule 1. Dus ik praat er liever nog niet over."