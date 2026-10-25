Fred Vasseur wil de wind niet als excuus gebruiken voor het feit dat Scuderia Ferrari tijdens de kwalificatie voor de United States Grand Prix naast pole position greep. Na dominante vrije trainingen op het Circuit of the Americas in Austin zakten Charles Leclerc en Lewis Hamilton op zaterdag terug naar de vierde en vijfde startplaats. In gesprek met Sky Sports F1 noemt de teambaas het wijzen naar de weersomstandigheden "onzin" en legt hij de schuld bij het eigen optreden op de baan.

In aanloop naar de kwalificatie in Texas deelde de Italiaanse renstal nog de lakens uit door elke vrije training als snelste af te sluiten. Hamilton wist de derde oefensessie als snelste af te ronden, iets wat de Brit sinds de Italian Grand Prix van 2024 niet meer was gelukt. In de beslissende fase van de kwalificatie slaagde de formatie uit Maranello er echter niet in om dat tempo om te zetten in een plekje op de eerste startrij, waardoor Ferrari dit seizoen wederom naast pole greep.

Artikel gaat verder onder video

Fout Antonelli niet afgestraft door Ferrari

De pole position in Austin ging met een 1:34.035 naar WK-leider Kimi Antonelli, die daarmee zijn zevende pole van het jaar veiligstelde. De Mercedes-coureur maakte tijdens zijn tweede run in Q3 nog een fout en zette daarmee de deur open voor de concurrentie, maar niemand wist daarvan te profiteren. Achter de jonge Italiaan legden Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar beslag op de tweede en derde plaats, met respectievelijk 0,179 en 0,215 seconde achterstand op de snelste tijd.

Leclerc moest op de vierde plaats uiteindelijk 0,232 seconde toegeven op Antonelli, terwijl Hamilton op slechts 0,044 seconde van zijn Monegaskische teammaat als vijfde eindigde. Vasseur houdt na afloop een dubbel gevoel over aan het optreden van zijn renstal: "Er zijn zeker gemengde gevoelens, want ik denk dat het potentieel het hele weekend aanwezig was en dat we in alle vrije trainingen goed tempo hadden. Tot de laatste bocht vechten we om pole", klinkt het bij de Fransman.

Vasseur wil niets weten van windexcuus

Hoewel ook polesitter Antonelli na afloop liet optekenen dat het laatste deel van de kwalificatie erg lastig was vanwege de onvoorspelbare en vlagerige wind, weigert Vasseur zich daarachter te verschuilen. Volgens de Ferrari-topman hadden alle coureurs met exact dezelfde omstandigheden te maken toen de tijden in de slotfase niet meer omlaag gingen. "We waren in betere vorm. Q2 was voor iedereen iets sneller dan Q1, en we hadden allemaal moeite om in Q3 nog te verbeteren. Misschien was er een beetje wind, maar dat is ook een afleiding voor de coureurs. Maar goed, het is voor iedereen hetzelfde", legt hij uit.

De teambaas verwacht dat zijn team met de SF-26 scherper voor de dag komt op het moment dat het er echt om gaat. Hij vervolgt: "We kunnen niet klagen over de wind. Dat zou onzin zijn. We moeten het op de laatste ronde beter doen, want we hadden het potentieel om minstens op de eerste startrij te staan." Daarbij wijst Vasseur op de kleine verschillen in het huidige veld: "Voor een paar honderdsten kun je van P2 naar P6 of P7 gaan, van held naar nul. Het is een windvlaag of één meter eerder of later op het remmoment."

Bandenslijtage en topsnelheid richting race in Austin

Naast de uitvoering in de slotronde speelde ook de snelheid op de rechte stukken een rol. Hamilton gaf na de sessie aan dat Ferrari op dat vlak tijd liet liggen ten opzichte van de concurrentie. Tegelijkertijd zorgt de eigenschap van de auto om de banden over één snelle ronde lastiger op temperatuur te krijgen vaak juist voor een voordeel bij het bandenbehoud tijdens de Grand Prix. Vasseur rekent voor de race van zondag, die om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaat en 56 ronden telt, dan ook op een heel ander beeld.

"Zo is het nu eenmaal, en het hoort er allemaal bij. Maar ik denk dat de race een andere opgave wordt, en het wordt moeilijk met veel slijtage. Er is zeker een beetje frustratie, want we hadden tot de laatste bocht van Q3 heel goed potentieel", zo blikt Vasseur vooruit op zondag. Ondanks de gemiste kans op zaterdag wil de teambaas niet in paniek raken: "We moeten kalm blijven als we het over potentieel hebben. Het is een ander verhaal, maar het is F1, en zo zal het de komende paar races zijn", besluit hij.