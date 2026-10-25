Verstappen voorziet Antonelli niet van wereldtiteladvies: "Heeft hij niet nodig"

Max Verstappen vindt het niet nodig om WK-leider Kimi Antonelli van advies te voorzien in aanloop naar de Grand Prix van Amerika. De coureur van het Mercedes F1 Team kan vandaag zijn eerste wereldtitel veiligstellen. Na afloop van de kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin krijgt de Nederlander tijdens de persconferentie de vraag of hij nog tips heeft voor zijn jonge rivaal, maar volgens de coureur van Red Bull Racing weet de polesitter uitstekend waar hij mee bezig is.

Na de kwalificatiesessie is de uitgangspositie voor de hoofdrace in Texas duidelijk. Antonelli pakte de poleposition met een rondetijd van 1:34.035 en hield daarmee Verstappen (1:34.214) op 0,179 seconde achter zich. Isack Hadjar legde met een 1:34.250 beslag op de derde startplek. Antonelli heeft inmiddels acht Grand Prix-zeges achter zijn naam staan en een totaal van 340 punten verzameld. Daarmee kan de Mercedes-coureur vanavond vanaf 20:00 uur Nederlandse tijd het record van Sebastian Vettel uit 2010 verbreken en zich kronen tot de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit.

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Geen advies nodig voor Antonelli

Hoewel er druk komt kijken bij het binnenhalen van een eerste wereldtitel, ziet Verstappen het niet zitten om in de rol van leermeester te kruipen. Als de Red Bull-coureur op de persconferentie gevraagd wordt of hij nog raad heeft voor de leider in het kampioenschap, reageert hij nuchter: "Dat heeft hij niet nodig. Hij weet wat hij doet, dus hij moet gewoon proberen de race te winnen", klinkt het.

De nummer vier uit het wereldkampioenschap is daarnaast van mening dat de beslissing niet geforceerd op het Amerikaanse asfalt hoeft te vallen, aangezien Antonelli de afgelopen maanden een ruime marge heeft opgebouwd. De Nederlander vervolgt over de naderende ontknoping in de titelstrijd: "Als het hier niet lukt, gebeurt het volgend weekend. Als het volgend weekend niet lukt, gebeurt het het weekend daarna."

Genieten van een ongelooflijk seizoen

Verstappen raadt zijn collega aan om zich niet blind te staren op de rekenkundige scenario's in Austin, maar vooral stil te staan bij de prestaties die tot deze riante voorsprong hebben geleid: "Ik denk dat het gewoon een ongelooflijk seizoen is geweest, dus je moet ook proberen te genieten van deze rit van de afgelopen maanden. Op een bepaald moment is het natuurlijk officieel, en dan kun je waarschijnlijk wel even feestvieren", zo besluit de Limburger zijn antwoord.

Zelf worstelde de kopman van Red Bull Racing in het slotstuk van de kwalificatie met zijn auto, waardoor hij Antonelli net voor zich moest dulden. Waar het eerste en tweede deel van de sessie nog naar wens verliepen, ontbrak het de wagen in Q3 aan de juiste balans. Tijdens zijn snelle ronden had Verstappen zonder een grote stuurfout te maken last van veel glijden en een gebrek aan grip. Daarnaast stond ook de wind in de rug tijdens zijn uiterste poging een tijdverbetering in de weg.

Scenario's voor de wereldtitel in Austin

Alleen een overwinning is voor Antonelli nog niet voldoende om daadwerkelijk al in de Verenigde Staten feest te kunnen vieren. De leider in het kampioenschap begon aan het weekend met een voorsprong van 102 punten op teammaat George Russell (238 punten) en 111 punten op Ferrari-coureur Lewis Hamilton (229 punten). Verstappen bezet met 221 punten de vierde plaats. Mocht de Mercedes-coureur winnen, dan zijn Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris definitief uitgeschakeld voor de titel, ongeacht op welke positie zij over de streep komen.