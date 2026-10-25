Terwijl de Formule 1 in Austin, Texas is voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, wordt er op eigen bodem geracet op het TT Circuit Assen. Dit weekend staat in het teken van de Finaleraces van onder andere de Supercar Challenge powered by Hankook. De kampioen van dit jaar, Marlon Birdsall, heeft daar zojuist een zware crash meegemaakt, maar gelukkig is hij 'oké' uitgestapt.

De seizoensfinale van de Supercar Challenge in Assen bestond uit twee sprintraces op de zaterdag en een endurance-race op de zondag. Daan Meijer schreef de eerste wedstrijd op zijn naam, voordat Harry Barton in een andere BMW M6 GT3 van Koopman Racing er met de overwinning vandoor ging in de tweede race. Birdsall moest genoegen nemen met de achtste en de tweede stek, maar hij was al verzekerd van de titel in de GT-klasse.

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Birdsall stapt op eigen kracht uit

Barton lag aan de leiding in de openingsfase van de zondagsrace, de wedstrijd van een uur. Birdsall zat daar zo'n drie seconden achter, toen zijn rode Koopman Racing-BMW M6 GT3 plotseling de baan verliet in de eerste bocht. De Nederlands-Chinese coureur ging op hoge snelheid door de vangrails en de hekken, en kwam tegen de tribunes tot stilstand. De metalen trap van de tribune was kapot. Gelukkig was meteen te zien dat Birdsall op eigen kracht kon uitstappen en het duurde niet lang of er werd bevestigd dat hij 'oké' was. Ook mag men van geluk spreken dat er daar op dat moment geen fans stonden.

Barton zag het in zijn spiegels gebeuren en wilde via de boardradio communiceren om te vragen of zijn teamgenoot ongedeerd was, maar gleed zelf de grindbak in door een spin op de gladde kerbs. Het was namelijk net begonnen met regenen. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren dat Birdsall zo hard crashte, is nog niet duidelijk. De endurance-race van de Supercar Challenge werd stilgelegd door middel van de rode vlaggen en niet meer hervat.