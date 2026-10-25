Voormalig televisiepresentator Jeremy Clarkson heeft zich tijdens de United States Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin de woede van de Formule 1-paddock op de hals gehaald met een omstreden opmerking over Franco Colapinto. Voorafgaand aan de kwalificatie op zaterdag koppelde de 66-jarige Brit een gridstraf voor de coureur van Alpine direct aan diens Argentijnse afkomst.

De uitlatingen van het voormalig boegbeeld van Top Gear en The Grand Tour, die regelmatig als gast van Alpine in de paddock te vinden is, zorgden direct voor felle kritiek vanuit het kamp van Colapinto. Zowel manager Jamie Campbell-Walter als het Franse team zelf heeft inmiddels publiekelijk afstand genomen van de woorden van Clarkson, die vooralsnog niet op de ontstane ophef heeft gereageerd.

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Voorgeschiedenis in Argentinië

De aanleiding voor het incident was een motorstraf die Colapinto voor de kwalificatie in Texas moest incasseren. Omdat de Argentijn voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe control electronics unit in zijn wagen liet monteren, waar het FIA-reglement er maximaal drie toestaat, kreeg hij op vrijdag van de stewards een gridstraf van tien plaatsen opgelegd. Na een veertiende tijd tijdens de kwalificatie op zaterdag zakte de coureur met startnummer 43 zodoende terug naar de eenentwintigste plek op de startopstelling. Toen Clarkson voor de camera van Sky Sports op de hoogte werd gebracht van deze straf, reageerde hij direct met een verwijzing naar de nationaliteit van de rijder: "Franco krijgt een startplaatsstraf omdat hij Argentijn is. Waarschijnlijk. Nou, ik zou hem daar een geven. Maar goed, dat komt gewoon door wat er gebeurde toen we daar waren".

Met die laatste opmerking verwees de Brit naar een beruchte Top Gear-special in Argentinië uit oktober 2014. Tijdens die opnames legden de drie presentatoren een route van 1.600 mijl af richting het zuidelijke Ushuaia voor een potje autovoetbal. Op de wagen van Clarkson zat destijds het kenteken H982 FKL gemonteerd, wat door de lokale bevolking werd gezien als een directe provocatie en verwijzing naar de Falklandoorlog van 1982. Hoewel de BBC destijds ontkende dat de nummerplaat bewust was uitgekozen, mondde het bezoek uit in hevige protesten en rellen waarbij menigten stenen naar de auto's gooiden en de productieploeg het Zuid-Amerikaanse land halsoverkop moest ontvluchten.

Felle kritiek management

De uitspraak in Austin schoot compleet in het verkeerde keelgat bij Campbell-Walter, mede-oprichter van het managementbureau Bullet Sports Management dat de belangen van Colapinto behartigt. Binnen de koningsklasse zijn er de afgelopen tijd juist veel inspanningen verricht om de spanningen rond de achterban van de Argentijnse coureur te temperen, nadat rivaliserende rijders en teamleden het doelwit waren geworden van online misbruik op sociale media. Op X haalt de manager dan ook stevig uit naar de woorden van de Britse gast: "Jeremy Clarkson's opmerkingen over Franco's nationaliteit waren volledig onacceptabel. Er is in de Formule 1 geen plaats voor dit soort opmerkingen, ongeacht wie ze maakt of of ze als grap bedoeld zijn".

Volgens de zaakwaarnemer doen dergelijke uitspraken op televisie afbreuk aan de pogingen om vijandigheid rond de sport tegen te gaan. "We hebben hard gewerkt om respect te bevorderen en een einde te maken aan vijandigheid en misbruik. Dat respect moet van twee kanten komen. We kunnen niemand vragen zich verantwoordelijk te gedragen terwijl we opmerkingen als deze accepteren van prominente figuren die onze sport bezoeken", zo vervolgt Campbell-Walter in zijn verklaring.

Statement van Alpine

De kwestie ligt extra gevoelig omdat Clarkson in Austin als gast van Alpine in de paddock aanwezig was. De formatie uit Enstone zag zich dan ook genoodzaakt om via een verklaring afstand te nemen van de uitlatingen, zonder de presentator daarbij overigens bij naam te noemen: "We zijn op de hoogte van de opmerkingen die zijn gemaakt in een recent tv-interview van een gast van het team in Austin. We willen benadrukken dat dit persoonlijke meningen zijn die niet aansluiten bij de waarden van het team om vriendelijkheid en respect te bevorderen. Franco is onze coureur en heeft onze volledige steun."