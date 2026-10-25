Nooit eerder hebben de stewards van de Formule 1 zo'n grote gridstraf uitgedeeld als voor de Grand Prix van de Verenigde Staten die zo dadelijk wordt verreden. Gabriel Bortoleto zal 80 posities achteruit moeten op het Circuit of the Americas en dat is een record. De Audi-coureur moet dus vanaf achteraan beginnen.

In de koningsklasse van de autosport worden gridstraffen uitgedeeld, wanneer deelnemers over een bepaalde limiet van motoronderdelen gaan. Dit werd iets meer dan twintig jaar geleden de norm, zodat F1-teams niet ieder weekend een nieuwe motor zouden gebruiken. Dat kostte namelijk veel te veel geld. In de beginjaren van het hybride-tijdperk werden vooral de Honda-motoren geplaagd door gridstraffen. Het vorige record stond op naam van Jenson Button, die voor de Grand Prix van Mexico in 2015 een gridstraf van 70 plaatsen moest incasseren.

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Recordstraf voor Bortoleto

Eerst was het zelfs de regel dat alle posities die je niet kon inleveren, naar de volgende Grand Prix gingen. Stel dat je je als tiende kwalificeerde en je kreeg een gridstraf van 20 plekken, dan moest je voor de race daarop nog eens tien plaatsen achteruit. Bortoleto mag van geluk spreken dat die regels niet langer bestaan.

De Braziliaan heeft namelijk een gridstraf van 80 posities gekregen en dat is een nieuw FIA-record. Op de vrijdag in Austin, Texas werd al bekend dat hij 20 plekken achteruit zou moeten vanwege een vierde batterij (energy store) en voor de vierde keer werd de control electronics unit vervangen.

© IMAGO | Hamilton voor de Audi van Bortoleto op het Circuit of the Americas

Later dit weekend is er nog een straf van 60 plekken bijgekomen dankzij een vijfde verbrandingsmotor, een vijfde turbo, een vijfde uitlaatsysteem, een vijfde batterij, een vijfde control electronics unit, een vierde MGU-K en een zevende set aan power unit-hulpmiddelen (PU-ANC).

Bortoleto begint de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf P22 en deelt de laatste startrij met de eveneens bestrafte Franco Colapinto.