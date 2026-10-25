Er wordt in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten nog het één en ander geschoven met de startopstelling. De stewards hebben namelijk de Aston Martin van Lance Stroll naar de pitstraat gestuurd op het Circuit of the Americas.

Kimi Antonelli sleepte de pole position binnen in Austin, Texas. Hij zou vandaag zijn eerste wereldkampioenschap kunnen pakken, maar dan moet hij wel de race winnen, terwijl Lewis Hamilton niet hoger finisht dan vijfde en teamgenoot George Russell niet hoger dan negende. De Mercedes-coureur heeft dankzij de snelste kwalificatietijd wel de beste uitgangspositie in handen voor de openingsronde. Max Verstappen vergezelt de jonge Italiaan op de voorste rij voor de andere Red Bull van Isack Hadjar en de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Lando Norris zakte van P6 naar P8 vanwege een track limit-overschrijding en hier profiteerden Russell en Oscar Piastri van.

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Motorwissel bij Stroll

Stroll bleef steken in het eerste kwalificatiegedeelte. Hij kwam niet verder dan de achttiende plaats en werd dus uitgeschakeld in Q1. Dankzij gridstraffen van Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto, zou de Canadees opschuiven naar de zestiende plek, maar daar komt niks van in. Er ligt een vijfde verbrandingsmotor in de Aston Martin, een zesde turbo, een zevende batterij, een zesde control electronics unit en een achtste set aan power unit-hulpmiddelen (PU-ANC). Omdat dit in parc fermé is gebeurd, wordt de Honda aangedreven bolide naar de pitstraat gestuurd voor de start. Tevens zijn er veranderingen aan de setup doorgevoerd.

Omdat deze gridstraf is uitgedeeld voordat de definitieve startopstelling is uitgebracht, schuift iedereen achter Stroll een plekje op. Er blijft op P16 dus geen lege plek achter op de grid.