Lewis Hamilton heeft gereageerd op de fysieke problemen van Max Verstappen richting de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De Ferrari-coureur lijkt het 'geklaag' een beetje beu en geeft aan dat zijn rug prima in orde is. Eerdere uitspraken van de zevenvoudig wereldkampioen laten echter zien dat hij niet helemaal de waarheid spreekt.

Het Circuit of the Americas, dat al sinds 2012 de gastheer is van de Grand Prix van de Verenigde Staten, ligt op een kleigrond. Het Texaanse asfalt is daardoor gevoelig voor vervormingen, waardoor flinke oneffenheden kunnen ontstaan. Ondanks dat er op bepaalde plekken nieuw asfalt ligt, zijn er nog steeds bepaalde hobbels niet aangepakt. "Bij bocht 1 en 19... Elke keer voordat ik daar aankom, ga ik zelf een beetje omhoog uit mijn stoel. Anders is het gewoon niet te doen", legde Verstappen uit tegenover Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton kan zich niet vinden in kritiek Verstappen

De Red Bull Racing-coureur onthulde verder dat hij last heeft van zijn voeten en deze er op medische scans niet goed uit zien. Tevens heeft hij pijn in zijn rug. "Ik zit aan de pijnstillers om het proberen iets te verdrukken", aldus de Limburger.

Hamilton haalt echter zijn schouders erover op. "Persoonlijk vind ik de hobbels wel leuk, ik denk dat het karakter aan de race toevoegt. Ik hou van die uitdaging, omdat je weet dat de auto beweegt en je moet bijsturen", klonk het na de kwalificatie. Hij kan zich totaal niet in de kritiek van Verstappen vinden. "Het is al een geweldige lay-out. Mensen klagen daar wel een beetje over. Ik ben 42 en mijn rug is in orde."

Related image

Hamilton klaagde zelf ook over fysieke problemen

De medische klachten van Verstappen komen voort uit het groundeffect-tijdperk van 2022 tot en met 2025, toen de Formule 1-bolides zo dicht mogelijk tegen het asfalt werden afgesteld. Ook al is dat nu niet meer het geval, de huidige hobbels op COTA helpen natuurlijk niet. Hamilton beweert dat hij nergens last van heeft, maar met de vorige generatie F1-auto piepte hij heel anders.

"Mijn tussenwervelschijven verkeren momenteel niet in de beste staat. Dat is niet fijn voor een langere carrière", zei hij nog in 2022. "We zouden niet met langdurige blessures moeten rondlopen. Er is na een race veel meer sprake van kneuzingen en het herstel kost inmiddels een groot deel van de week en je moet er ook veel meer voor doen ... Ik neem voorlopig pijnstillers en hopelijk heb ik geen micro-hersenschuddingen opgelopen."

Duidelijk mag zijn dat de Brit, die richting het einde van het groundeffect-tijdperk verhuisde van Mercedes naar Ferrari, zelf heeft toegegeven ook last te hebben van dezelfde fysieke problemen als Verstappen.