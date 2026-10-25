Liam Lawson werd tijdens het laatste kwalificatiegedeelte voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten niet de baan opgestuurd. Er was geen probleem met de Racing Bulls en ook de Nieuw-Zeelander zelf had geen problemen. Het was echter onderdeel van een bijzondere tactiek van het Red Bull-zusterteam.

Kimi Antonelli kwalificeerde zich op de pole position op het Circuit of the Americas voor de Red Bull Racing-bolides van Max Verstappen en Isack Hadjar. Ferrari leek sterk in de vrije trainingen, maar moest genoegen nemen met posities vier en vijf. George Russell werd zesde achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton, nadat Lando Norris naar P8 was teruggevallen achter Oscar Piastri vanwege een track limit-overschrijding. Het veld in Q3 werd aangevuld door de coureurs van Racing Bulls, Lawson en Arvid Lindblad. Het zusterteam van Red Bull besloot echter de deelname van Lawson te schrappen in Q3.

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Frustratie bij Lawson

Lindblad gebruik in Austin, Texas zijn zesde Red Bull Ford-verbrandingsmotor en krijgt daarom een gridstraf van vijf posities. Racing Bulls verwachtte niet dat Lawson zich beter dan negende kon kwalificeren en dus hielden ze hun coureur in de garage tijdens Q3. Het plekje van zijn jonge ploegmaat zou hij toch winnen en dus schuift de Kiwi, zonder rondetijd, op van P10 naar P9. Het zag er tijdens de kwalificatie zelf een beetje gek uit, maar de tactiek is logisch: Lawson heeft hierdoor een setje banden kunnen besparen, waardoor hij meer strategische vrijheid heeft in de race.

"Ik had eigenlijk graag naar buiten willen gaan in Q3", gaf hij al balend na de kwalificatie toe. "Maar goed, vanwege Arvids straf zou het hoe dan ook P9 en P10 worden en nu hebben we genoeg banden over [voor de race]. Ik heb eerlijk gezegd nog gevraagd of ik naar buiten mocht. Ik zei: 'Ik wil naar buiten en er gewoon voor gaan', maar ze zeiden nee. Als coureur is dat een beetje frustrerend."