Lando Norris heeft opvallend harde uitspraken gedaan over zijn eigen vorm en het gevoel in zijn bolide. De coureur van McLaren kwam zaterdag op het Circuit of the Americas niet verder dan de achtste startpositie en laat voor de camera van Viaplay weten dat hij kampt met een totaal gebrek aan zelfvertrouwen en in iedere bocht met angst achter het stuur zit.

In het derde kwalificatiedeel raakte de Brit zijn snellere rondetijd nog kwijt vanwege het overschrijden van de baanlimieten, waardoor hij van de zesde naar de achtste plaats op de startgrid zakte. Volgens de McLaren-rijder had er met de snelheid van de wagen echter veel meer ingezeten dan een plekje op de vierde startrij. Terwijl Kimi Antonelli en Max Verstappen zondag de voorste rij bezetten, zoekt Norris de schuld voor zijn teleurstellende zaterdag in Texas volledig bij zichzelf.

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Harde zelfkritiek

Wanneer Norris wordt gevraagd hoe hij terugkijkt op zijn kwalificatie, bestempelt hij zijn eigen optreden direct als verschrikkelijk. "Ik heb helemaal geen zelfvertrouwen", zo begint de coureur zijn verhaal. Hij vervolgt zijn terugblik door het contrast tussen de potentie van de auto en zijn uiteindelijke klassering pijnlijk bloot te leggen: "Ik zou P2 moeten zijn, en ik sta P8." Op de directe vraag waarom hij op de achtste plek is beland in plaats van op de eerste startrij, reageert de nummer zes van het wereldkampioenschap zonder enige aarzeling: "Omdat ik slecht heb gereden."

Angst in bochten

Als hem vervolgens wordt voorgelegd dat de auto op zichzelf goed moet hebben aangevoeld wanneer een tweede startpositie daadwerkelijk binnen handbereik lag, veegt Norris die aanname meteen van tafel. De Brit geeft daarbij een eerlijk inkijkje in zijn mentale worsteling op het circuit in Austin. "Nee, de auto voelde niet goed. Ik ben gewoon bang in elke bocht. Elke bocht ben ik bang dat er iets gaat gebeuren, dat ik een fout ga maken, omdat het zo'n worsteling is. Ik heb helemaal geen zelfvertrouwen", zo legt hij uit. De openhartige woorden over het lastige rijgedrag van de wagen laten zijn gesprekspartner verbaasd achter, die na de uiteenzetting van de Britse coureur opmerkt dat dit verhaal 'niet bepaald goed klinkt'. Norris haalt zijn schouders op en sluit het korte gesprek nuchter af: "Het is mijn werk."