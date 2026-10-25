Kimi Antonelli mag zondagavond vanaf pole-position vertrekken tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin, waar Max Verstappen hem vanaf de tweede plek vergezelt op de voorste startrij. Dit is de definitieve startopstelling met de nodige gridstraffen.

In aanloop naar de race is de volgorde op de grid op flink wat plekken op de schop gegaan door vier uitgedeelde straffen voor het wisselen van motoronderdelen en elektronica. Voor Mercedes en Antonelli biedt deze uitgangspositie in Texas bovendien de eerste kans van het weekend om een gooi te doen naar de wereldtitel, aangezien de Italiaan het coureurskampioenschap aanvoert met 340 punten.

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Voorste startrijen Austin

Antonelli verzekerde zich in de kwalificatie van de eerste startplek door een tijd van 1:34.035 op de klokken te zetten, wat goed was voor zijn zevende pole van het seizoen en zijn eerste sinds juli. Verstappen sloot zaterdag de derde en laatste vrije training nog af als tweede achter Lewis Hamilton en wist diezelfde tweede plek ook in de kwalificatie vast te houden. Achter het leidende duo opent Isack Hadjar namens Red Bull Racing de tweede startrij vanaf de derde plaats, direct gevolgd door het Ferrari-duo Charles Leclerc op plek vier en Hamilton op de vijfde positie.

Op de derde en vierde startrij worden de plekken ingenomen door Mercedes en McLaren, met George Russell vanaf de zesde stek. Oscar Piastri noteerde de zevende tijd en staat daarmee één plaats voor zijn teamgenoot Lando Norris op positie acht. De top tien op het Amerikaanse circuit wordt gecompleteerd door Liam Lawson van Racing Bulls op de negende plek en Alpine-coureur Pierre Gasly op P10, nadat Lawson in Q3 een run liet schieten om zijn stalgenoot tactisch te ondersteunen.

Gridstraffen en pitlane

In het middenveld en de achterhoede zorgen verschillende ingrepen aan de krachtbronnen voor de nodige verschuivingen. Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad wist zich weliswaar voor Q3 te plaatsen, maar valt door een gridstraf van vijf plaatsen vanwege het inzetten van zijn zesde verbrandingsmotor van het jaar terug naar de veertiende startplek. Hij staat daardoor geklasseerd achter Nico Hülkenberg op elf, Fernando Alonso op twaalf en Haas-coureur Oliver Bearman op dertien . Achter Lindblad volgen Esteban Ocon op vijftien, het Williams-tweetal Carlos Sainz en Alex Albon op zestien en zeventien, en de beide bolides van het Cadillac F1 Team met Sergio Pérez op achttien en Valtteri Bottas op negentien.

Helemaal achteraan de reguliere opstelling vinden we Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto terug. Colapinto kwalificeerde zich met zijn Alpine oorspronkelijk als veertiende, maar zakt naar de twintigste plaats vanwege een straf van tien posities voor het gebruik van een vierde exemplaar van de controle-elektronica. Bortoleto bezet de 21e en laatste plek op de grid nadat Audi op zaterdag opnieuw diverse motorcomponenten aan zijn pool toevoegde, wat heeft geleid tot een recordstraf van in totaal tachtig plaatsen. Stroll ontbreekt volledig op de startgrid en moet net als eerder dit jaar in Canada vanuit de pitlane vertrekken, nadat Aston Martin na zijn uitschakeling in Q1 besloot om de afstelling te wijzigen en zowel de power unit als de batterij te vervangen.