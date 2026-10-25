Kimi Antonelli is tijdens het raceweekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas (COTA) met zijn gepersonaliseerde Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe tegen een houten hek aangereden, wat zorgde voor de nodige hilariteit.

Het hilarische voorval vond plaats op het parkeerterrein en in de paddock van het circuit in Austin. De Italiaan maakte daar per ongeluk een kleine parkeerfout en botste met zijn straatauto tegen de houten afrastering, een moment dat door aanwezige fans op videocamera werd vastgelegd. De opgelopen schade aan de wagen bleef echter beperkt tot een minimum, waarna de Mercedes-coureur zijn weg vervolgde en nog trakteerde op een burnout. Het moment zorgde bovendien bij de nodige hilariteit bij teammaat George Russell.

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Sterk weekend in Austin

Op het asfalt van COTA kent de coureur met startnummer 12 tot dusver een sterk weekend. Zaterdag wist hij in de kwalificatie met een tijd van 1:34.035 in Q3 zijn zevende poleposition van het seizoen te veroveren. Eerder dit jaar maakte de jonge rijder op de baan overigens wel zwaardere klappers mee dan het onschuldige parkeerincident in Texas. Zo raakte Antonelli vorige maand tijdens de kwalificatie in Bakoe nog hard de buitenmuur bij de eerste bocht, waardoor zijn linkervoorwielophanging afbrak en zijn sessie direct ten einde was. Het zal hem verder niet deren: mocht alles straks vanaf 21:00 uur goed uitpakken, kroont Antonelli zich op 20-jarige leeftijd tot wereldkampioen Formule 1.

😭 Kimi Antonelli apparently reversed his Mercedes straight into a wooden fence during a content shoot. Bro can handle an F1 car but the parking lot is a different challenge. 💀 (via. @kikotonelli) #F1 https://t.co/srWiDUZ8DV — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 24, 2026