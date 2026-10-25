Antonelli moet vrezen voor Verstappen: cruciaal voordeel Red Bull onthuld

Red Bull Racing en Max Verstappen hebben de meeste ruimte wat betreft nieuwe zachte banden voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Bandenleverancier Pirelli heeft de data op het Circuit of the Americas vrijgegeven en daaruit blijkt dat de Limburger en zijn teamgenoot Isack Hadjar allebei nog twee verse setjes van de softs over hebben, waarmee ze een flink voordeel hebben ten opzichte van de rest van de topteams.

Charles Leclerc is de enige andere coureur uit het topsegment die nog over ongebruikt zacht rubber beschikt. De Monegask van Ferrari heeft echter maar één nieuw setje softs achter de hand, naast drie gebruikte sets van de zachtste C4-compound. Voor de race, die om 21:00 uur Nederlandse tijd begint, heeft Leclerc net als Verstappen en Hadjar nog één nieuwe set mediums (C3) en één nieuwe set hards (C2) klaarliggen.

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Geen nieuwe softs meer voor McLaren en Mercedes

Bij de concurrentie van McLaren en Mercedes, evenals bij Lewis Hamilton, zijn alle nieuwe zachte banden al tijdens de eerdere sessies van het raceweekend opgebruikt. Poleman Kimi Antonelli, George Russell, Lando Norris en Oscar Piastri staan net als de ploegmaat van Leclerc allemaal op nul nieuwe softs. Zij hebben stuk voor stuk alleen nog drie gebruikte sets over. Kijken we naar de gehele grid, dan heeft alleen Haas-coureur Esteban Ocon met drie ongebruikte sets nog meer nieuwe zachte banden over dan het duo van Red Bull, maar we hoeven de Fransman niet vooraan het veld te verwachten.

Coureur Startpositie Soft nieuw Soft gebruikt Medium nieuw Medium gebruikt Hard nieuw Hard gebruikt Kimi Antonelli P1 0 3 1 1 1 0 Max Verstappen P2 2 2 1 0 1 0 Isack Hadjar P3 2 2 1 0 1 0 Charles Leclerc P4 1 3 1 0 1 0 Lewis Hamilton P5 0 3 2 0 1 0 George Russell P6 0 3 1 1 1 0 Oscar Piastri P7 0 3 1 1 1 0 Lando Norris P8 0 3 2 0 1 0 Esteban Ocon P16 3 2 1 0 1 0

Op papier bieden deze cijfers extra strategische speelruimte om tijdens de Grand Prix te variëren met de zachte band. Of dat op de baan ook daadwerkelijk een voordeel oplevert, hangt echter af van het verloop van de wedstrijd met bijvoorbeeld safety cars of VSC's, de baanomstandigheden en de timing van de pitstops. De banden slijten op het asfalt in Texas relatief snel, maar wel gelijkmatig over alle vier de wielen. Vooraf is bovendien de verwachting uitgesproken dat een éénstopper de voorkeur geniet.