Red Bull vervangt onderdelen bij Verstappen richting start GP Verenigde Staten

Er zijn in parc fermé verschillende onderdelen vervangen, waaronder bij de Red Bull RB22 van Max Verstappen. De FIA legt uit welke teams waaraan hebben gesleuteld in aanloop naar de start van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten.

Verstappen kwalificeerde zich als tweede op het Circuit of the Americas. Hij zal dus vanaf de voorste startrij mogen beginnen naast poleman Kimi Antonelli. Achter de Limburger vinden we de andere Red Bull van Isack Hadjar, de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, en de Mercedes van George Russell op de grid. Red Bull heeft bij Verstappen de zegel van de krukas aan de achterkant vervangen. Tevens heeft de Oostenrijkse formatie werk verricht aan de rem linksachter.

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Meerdere teams hadden werk aan de winkel

Aston Martin, Audi en Cadillac hebben eveneens werk aan de winkel gehad in Austin, Texas. Bij Fernando Alonso is de puck van het chassis vervangen evenals een kabelboom. Het hydraulische systeem van de achtervleugel is aan gewerkt en aan beide kanten van de AMR26 zijn de wishbones vervangen.

Nico Hülkenberg gebruikt een andere vloerplank en Gabriel Bortoleto zal gebruik kunnen maken van nieuwe onderdelen bij de rem linksachter. Bij Valtteri Bottas is de diffuser aan de rechterkant gerepareerd.

Omdat de bovenstaande onderdelen vallen onder Artikel 3.5.4 van het sportief reglement, krijgen Alonso, Bortoleto, Bottas, Hülkenberg en Verstappen ieder géén gridstraf. De plank mag echter niet zomaar omgewisseld worden voor een nieuwe in parc fermé. Audi moest daarom noodgedwongen een gebruikte plank onder de auto van de Duitser monteren.