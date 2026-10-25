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Editie

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Leclerc — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Verenigde Staten: matchpoint voor Kimi Antonelli

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Om 21:00 uur doven de lichten op het Circuit of the Americas, waar Kimi Antonelli voor het eerst de kans heeft om zijn wereldtitel veilig te gaan stellen. Hij zal in ieder geval moeten afrekenen met Max Verstappen op P2. Wie pakt de zege in Austin? Mis niks in onderstaand liveblog.

LIVE | Grand Prix van Verenigde Staten

Sorteer op:

12u geleden

22:43

Einde liveblog

Daarmee sluiten we het liveblog na deze Amerikaanse Grand Prix. Bedankt voor het volgen en hou uiteraard onze website in de gaten voor alle reacties na afloop!

12u geleden

22:39

Kimi Antonelli wint in Texas!

De Grand Prix van de Verenigde Staten is een prooi voor aanstaande wereldkampioen Kimi Antonelli! De titel is echter nog niet binnen door de resultaten van Russell en Hamilton. Leclerc en Verstappen zullen meegaan naar het podium met de Italiaanse ster. Hamilton komt nét tekort om nog een aanval op Verstappen te plaatsen.

12u geleden

22:34

VSC opgeheven

Nog drie rondjes te gaan en het lijkt erop dat we Antonelli, Leclerc en Verstappen op het podium gaan krijgen.

12u geleden

22:30

Bottas staat ernaast

De Fin moet zijn race staken en dus gaat er een virtual safety car-situatie van stal.

12u geleden

22:27

Leclerc pakt nu Verstappen

De Monegask gaat voorbij aan Verstappen, terwijl de Nederlander eigenlijk geen enkele moeite doet om Leclerc af te stoppen. Verstappen lijkt verder te rekenen en geen tijd te willen verliezen in een mogelijk zinloos gevecht voor P2. Hij wil gewoon naar het podium en kijkt vooral naar achter.

12u geleden

22:23

Briljante actie Verstappen!

Een heerlijke actie van Verstappen in het aanremmen voor bocht 1. Hij lijkt een aanval van Leclerc te moeten gaan pareren, maar zet de situatie juist zelf om in een aanval en passeert Norris voor de tweede plek. Inmiddels steekt Leclerc ook door naar plek 3 ten opzichte van Norris.

12u geleden

22:21

Tien rondjes te gaan

Met een spannend gevecht om de podiumplekken. Norris, Verstappen en Leclerc liggen zeer dicht bij elkaar.

12u geleden

22:14

Hamilton pakt Hadjar

De Brit haalt Hadjar in en gaat door naar de vijfde plek in deze race.

13u geleden

22:11

Leclerc ook naar binnen

Ook de Monegask gaat naar de harde band voor het slot van deze race.

13u geleden

22:09

Hamilton naar binnen voor nieuwe banden

De Brit gaat met de harde banden de race uitrijden en komt terug op P6.

13u geleden

22:06

Einde oefening Colapinto

Ook voor de Argentijn komt de race vroeg tot een einde. Hij wordt door zijn team gesommeerd om de wagen in de pits te parkeren en is dus na Bearman uitvaller nummer twee.

13u geleden

22:05

Hülkenberg pakt Ocon

De Duitser neemt Ocon te grazen en steekt door naar P12. Punten zijn echter nog wel een eind weg met Gasly op P10 op 12 seconden daarvoor.

13u geleden

21:59

Antonelli weer aan de leiding

De Italiaan heeft Leclerc te pakken genomen en gaat inmiddels weer aan de leiding van deze Grand Prix. Leclerc, Hamilton, Norris. Verstappen en Hadjar volgen.

13u geleden

21:57

Verstappen weer naar binnen

Verstappen komt weer naar binnen voor nu alweer zijn tweede stop, die redelijk aan de langzame kant is. Hij nu op de mediums.

13u geleden

21:54

Oh nee, problemen bij Verstappen

Verstappen rapporteert dat er problemen zijn met zijn Red Bull, terwijl er ook wéér problemen op de radio lijken te zijn.

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