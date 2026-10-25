Om 21:00 uur doven de lichten op het Circuit of the Americas, waar Kimi Antonelli voor het eerst de kans heeft om zijn wereldtitel veilig te gaan stellen. Hij zal in ieder geval moeten afrekenen met Max Verstappen op P2. Wie pakt de zege in Austin? Mis niks in onderstaand liveblog.
LIVE | Grand Prix van Verenigde Staten
Einde liveblog
Daarmee sluiten we het liveblog na deze Amerikaanse Grand Prix. Bedankt voor het volgen en hou uiteraard onze website in de gaten voor alle reacties na afloop!
Kimi Antonelli wint in Texas!
De Grand Prix van de Verenigde Staten is een prooi voor aanstaande wereldkampioen Kimi Antonelli! De titel is echter nog niet binnen door de resultaten van Russell en Hamilton. Leclerc en Verstappen zullen meegaan naar het podium met de Italiaanse ster. Hamilton komt nét tekort om nog een aanval op Verstappen te plaatsen.
VSC opgeheven
Nog drie rondjes te gaan en het lijkt erop dat we Antonelli, Leclerc en Verstappen op het podium gaan krijgen.
Bottas staat ernaast
De Fin moet zijn race staken en dus gaat er een virtual safety car-situatie van stal.
Leclerc pakt nu Verstappen
De Monegask gaat voorbij aan Verstappen, terwijl de Nederlander eigenlijk geen enkele moeite doet om Leclerc af te stoppen. Verstappen lijkt verder te rekenen en geen tijd te willen verliezen in een mogelijk zinloos gevecht voor P2. Hij wil gewoon naar het podium en kijkt vooral naar achter.
Briljante actie Verstappen!
Een heerlijke actie van Verstappen in het aanremmen voor bocht 1. Hij lijkt een aanval van Leclerc te moeten gaan pareren, maar zet de situatie juist zelf om in een aanval en passeert Norris voor de tweede plek. Inmiddels steekt Leclerc ook door naar plek 3 ten opzichte van Norris.
Tien rondjes te gaan
Met een spannend gevecht om de podiumplekken. Norris, Verstappen en Leclerc liggen zeer dicht bij elkaar.
Hamilton pakt Hadjar
De Brit haalt Hadjar in en gaat door naar de vijfde plek in deze race.
Leclerc ook naar binnen
Ook de Monegask gaat naar de harde band voor het slot van deze race.
Hamilton naar binnen voor nieuwe banden
De Brit gaat met de harde banden de race uitrijden en komt terug op P6.
Einde oefening Colapinto
Ook voor de Argentijn komt de race vroeg tot een einde. Hij wordt door zijn team gesommeerd om de wagen in de pits te parkeren en is dus na Bearman uitvaller nummer twee.
Hülkenberg pakt Ocon
De Duitser neemt Ocon te grazen en steekt door naar P12. Punten zijn echter nog wel een eind weg met Gasly op P10 op 12 seconden daarvoor.
Antonelli weer aan de leiding
De Italiaan heeft Leclerc te pakken genomen en gaat inmiddels weer aan de leiding van deze Grand Prix. Leclerc, Hamilton, Norris. Verstappen en Hadjar volgen.
Verstappen weer naar binnen
Verstappen komt weer naar binnen voor nu alweer zijn tweede stop, die redelijk aan de langzame kant is. Hij nu op de mediums.
Oh nee, problemen bij Verstappen
Verstappen rapporteert dat er problemen zijn met zijn Red Bull, terwijl er ook wéér problemen op de radio lijken te zijn.