Johan Derksen snapt maar weinig van de aanhoudende klachten over het hobbelige asfalt op het Circuit of the Americas in Austin. In de uitzending van Vandaag Inside laat de analist weten dat de omstandigheden op de Amerikaanse baan voor het gehele veld exact hetzelfde zijn, nadat onder anderen Max Verstappen zich kritisch uitliet over de staat van het circuit.

Aan tafel bij presentator Wilfred Genee en tafelgast Shelly Sterk komt het raceweekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten uitgebreid ter sprake. Verstappen kampt in Texas het hele weekend al met rugpijn, slikt pijnstillers en noemt de hevige hobbels op de baan dan ook onacceptabel. Hoewel het circuit voor de editie van 2024 volledig werd voorzien van een nieuwe asfaltlaag en er voor het huidige seizoen opnieuw herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd tussen bocht 9 en 11 en tussen bocht 12 en 19, blijft de zachte kleiondergrond maar verzakken. Aan tafel wordt die gebrekkige fundering van het complex in Austin besproken: "Het is alsof je er een pleister op plakt, maar eigenlijk is de basis niet goed", zo klinkt het. Daarbij wordt ook de fysieke klacht van de Red Bull Racing-coureur aangehaald: "Dus Verstappen zegt eigenlijk: door die hobbels komt er nog meer druk. En daar heb ik gewoon heel veel last van en veel pijn aan".

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Gelijke omstandigheden

Derksen is echter totaal niet onder de indruk van de discussie rondom het wegdek in Texas. Terwijl circuitbaas Bobby Epstein volhoudt dat vrijwel alle oneffenheden - met uitzondering van de aanloop naar bocht 1 - zijn verholpen, wezen zowel Verstappen als collega Oscar Piastri op zware hobbels in de remzone voor bocht 19 en tussen bocht 4 en 5. Voor Derksen is die hele discussie rond de baancondities alleen geen factor van betekenis in de sportieve strijd op de baan, aangezien iedere coureur met exact hetzelfde asfalt te maken heeft. "Ik vind zo'n hobbel niet zo erg", zo oordeelt Derksen aan tafel. "Dus het is niet dat de een daar een voordeel van heeft en de andere een nadeel."

Fysieke klappen

Sterk en Genee staan vervolgens stil bij de zware fysieke krachten die de coureurs op het hobbelige circuit te verduren krijgen. Naast de reguliere krachten in de bochten zorgt de verticale klap op het Amerikaanse asfalt namelijk voor een enorme belasting op de wervelkolom van de rijders, die volgens de tafelgasten een kleine vergoeding ontvangen voor de aanslag op hun ruggengraat. "Ja, 9G. Bij een normale bocht heeft hij al 5G op zijn nek, maar 9G van boven naar beneden, dat is echt zwaar. Het is heel heavy", zo klinkt ten slotte vanuit Sterk in de studio.