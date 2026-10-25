Dit is hoe Antonelli vandaag kampioen kan worden in de Grand Prix van de Verenigde Staten

Kimi Antonelli kan vandaag zijn allereerste wereldkampioenschap in de Formule 1 binnenslepen. De Mercedes-coureur heeft tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin namelijk zijn eerste matchpoint te pakken. Hij mag de wedstrijd, die om 21:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, vanaf pole position aanvangen om de titelstrijd alvast in het slot te gooien.

Tijdens de kwalificatie op zaterdag pakte de leider in de tussenstand alweer zijn zevende pole position van het seizoen. De Italiaan ziet Max Verstappen naast zich op de voorste startrij staan, terwijl Isack Hadjar vanaf P3 zal beginnen. De belangrijkste overgebleven titelrivalen van de koploper, Lewis Hamilton en teamgenoot George Russell, moeten in Texas vanaf respectievelijk de vijfde en de zesde plek op de grid komen.

Artikel gaat verder onder video

Tussenstand in het kampioenschap en wat er nodig is

In aanloop naar de Grand Prix in de Verenigde Staten gaat Antonelli met 340 punten aan de leiding in het wereldkampioenschap, nadat hij dit jaar al acht overwinningen en veertien podiumplekken wist te behalen. Russell staat op de tweede stek met 238 punten en kijkt dus tegen een achterstand van 102 punten aan. Daarachter vinden we Ferrari-coureur Hamilton op de derde positie met 229 punten, gevolgd door Verstappen op P4 met 221 punten en Charles Leclerc die met 215 punten de top vijf compleet maakt.

Wil de coureur van de Zilverpijlen zich vanavond in Austin al tot kampioen kronen, dan moet hij na de finish een voorsprong van minstens 125 punten hebben op al zijn concurrenten. Na dit raceweekend in Texas staan er namelijk nog vijf Grands Prix op de kalender, mits Qatar en Abu Dhabi doorgang vinden. Omdat je voor een pole position geen punten krijgt en een zege 25 punten oplevert, moet de klassementsleider vandaag de race hoe dan ook winnen. Met een overwinning brengt hij zijn puntentotaal op 365. Mocht het aan het einde van het seizoen op een gelijke stand uitdraaien, dan geeft het aantal zeges de doorslag. Met acht stuks heeft de jonge koploper op dat gebied een flinke voorsprong in handen ten opzichte van Russell en Hamilton.

Zo kan Antonelli de wereldtitel pakken in Austin

Zelfs als hij de zege pakt op het Amerikaanse asfalt, en die moet hij sowieso pakken om zich te verzekeren van het wereldkampioenschap, heeft de puntenleider het binnenhalen van de titel niet helemaal in eigen hand. Antonelli is bij een overwinning namelijk nog afhankelijk van wat zijn teamgenoot en Hamilton doen. Om het kampioenschap in Austin te beslissen, mag Russell niet hoger eindigen dan de negende plaats, waarmee de Brit maximaal twee punten pakt en op hooguit 240 punten komt te staan. Tegelijkertijd mag Hamilton niet verder komen dan de vijfde stek of lager, wat goed is voor maximaal tien punten en een totaal van hooguit 239 punten. Wordt er aan die twee voorwaarden voldaan én wint de poleman ook de race, dan mag de Italiaan zich wereldkampioen noemen, ongeacht de resultaten van Verstappen, Leclerc en Lando Norris. Als Russell negende wordt, is het gat op de streep precies de benodigde 125 punten.