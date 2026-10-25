Max Verstappen heeft in de paddock in Austin tegenover Viaplay gereageerd op beelden van een recent uitstapje van Jos Verstappen in de superkarts. De Nederlander kreeg het videomateriaal op zijn telefoon te zien en blikte met veel plezier terug op hun gezamenlijke jaren op de kartbaan.

Het fragment werd aan Verstappen tentoongesteld: "Ik denk dat je dit wel leuk vindt", zo zei Chiel van Koldenhoven bij Viaplay. "Die zijn helemaal gestoord", zo zegt Verstappen lachend. Op de beelden is te zien hoe de Red Bull-coureur en zijn vader Jos Verstappen samen met een superkart op een circuit in actie komen. Vader Verstappen en familievriend Stan Pex wisten het voertuig onlangs op de kop te tikken om voor het eerst mee te testen. Eind september sloeg de Limburger een uitnodiging van zijn vader om zelf achter het stuur te kruipen nog af, al liet de Formule 1-coureur destijds meteen weten wel graag een kijkje te willen komen nemen.

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Vergelijking Formule 3

In het getoonde fragment laat de vader van de Red Bull-rijder weten hoe de ervaring in de snelle kart hem is bevallen. De 54-jarige oud-coureur, die zelf op achtjarige leeftijd begon met karten en in 1989 tweevoudig Europees kampioen werd, trekt de vergelijking met de Formule 3. "Het is geen Formule 1 natuurlijk, maar een beetje zoals Formule 3. Ontzettend veel grip, ontzettend snel. Maar superleuk om te doen", zo klinkt het in de video. De testrit roept bij hem direct herinneringen op aan vroeger: "Dat doet me toch wel weer denken aan 15 jaar geleden. Nee, superleuk. Echt enorm, enorm naar mijn zin gehad."

Stopwatch langs baan

Tijdens de testdag op het circuit stond de Formule 1-coureur zelf met de tijdwaarneming in zijn handen om de verrichtingen bij te houden, wat nog best even wennen bleek te zijn. "Alleen ik wist niet meer hoe die werkte. Daar moest ik wel even achter komen", zo legt hij uit bij het terugzien van de beelden. De gezamenlijke uren op het asfalt doen hem meteen terugdenken aan zijn eigen jeugdjaren, toen zijn vader altijd de motoren prepareerde en voor aanvang van de wedstrijden steevast nerveus langs de zijlijn stond.

Bijzondere kartjaren samen

Terwijl zijn vader zich tegenwoordig ook bezighoudt met kartles voor de neefjes van de Red Bull-coureur in het Belgische Genk, koestert de viervoudig wereldkampioen de tijd die zij vroeger samen op de kartcircuits hebben doorgebracht. Gevraagd naar wat dat verleden bij hem losmaakt, sluit de Nederlander af met warme woorden richting zijn vader: "Dat mis je toch uiteindelijk. En ik denk vooral mijn vader natuurlijk ook. Het zijn toch altijd hele mooie jaren geweest wat we samen hebben beleefd. Als dat dan stopt, is dat ook weer even wennen. Als dan weer zoiets op je pad komt, dan blijft dat toch heel bijzonder."