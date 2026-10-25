Kimi Antonelli domineerde de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en natuurlijk is hij door het dolle heen. De wereldtitel is nog net niet binnen, maar de jonge Italiaan zit ontzettend dichtbij, nadat Lewis Hamilton niet op het podium belandde en George Russell een nog grotere domper meemaakte.

Antonelli kwam verrassend goed weg op zijn mediums voor de concurrentie die op de softs waren begonnen. Na de openingsronde had hij al een voorsprong van twee en een halve seconde. De Mercedes-coureur gaf alleen de leiding op strategie op, aangezien hij een éénstopper deed en de meeste rivalen om hem heen een tweestopper. Uiteindelijk was zijn voorsprong aan de finish meer dan dertien seconden. Charles Leclerc sleepte de tweede positie binnen door Max Verstappen te verslaan. Hamilton finishte als vierde en Russell werd afgevlagd als achtste. Antonelli zal daarom tot Mexico-Stad moeten wachten om zeker te zijn van het felbegeerde Formule 1-wereldkampioenschap.

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Vruchten plukken van de upgrades

"Eerlijk gezegd, dit resultaat hadden we echt even nodig", begon een uitgeputte Antonelli direct na de race. "Het team verdient dit. Ze hebben zoveel tijd en moeite gestopt in dit upgradepakket en om daar eindelijk de vruchten van te kunnen plukken, is heel fijn. Alles werd verder perfect uitgevoerd, waaronder de strategie met die éénstopper. Ik ben zo blij dat het ons gelukt is om de eerste plek te pakken. Dit was nou echt teamwork."

De kampioenschapsleider kijkt nu uit naar Mexico-Stad. "We zijn zo dichtbij. We gaan proberen op een hoogtepunt te eindigen en hopelijk zijn we dan snel genoeg verzekerd van de titel."