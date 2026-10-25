Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin stevige kritiek geuit op het verloop van zijn race en de keuzes die bij Red Bull Racing zijn gemaakt. Hoewel de Nederlander zondag op het Circuit of the Americas vanaf de tweede startplek uiteindelijk als derde over de finish kwam achter winnaar Kimi Antonelli en nummer twee Charles Leclerc, overheerst na afloop vooral grote onvrede.

Waar bandenleverancier Pirelli vooraf rekening hield met een éénstopper als de meest waarschijnlijke optie, koos Red Bull met twee opgespaarde sets nieuwe zachte banden voor een vroege eerste pitstop en een agressieve tweestopper. Al tijdens de race liet Verstappen via de boordradio tegenover race-engineer Tom Hart zijn frustraties blijken over de snelheid, de bandenkeuze en een slecht uitgevoerde pitstop. Na de finish spaart hij zijn team evenmin als hij bij Viaplay terugblikt op zijn middag in Texas. "Ja, ik heb wel eens leuker gereden. Er ging eigenlijk niet zo heel veel goed. De start ging niet goed", zo begint Verstappen zijn eerste reactie na de race.

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Onbegrijpelijke bandenstrategie

Een groot pijnpunt voor de Limburger is de manier waarop de bandenstrategie gedurende de race op het Amerikaanse asfalt werd ingevuld. Het team liet hem achtereenvolgens op twee sets van de zachte band rijden voordat er werd overgeschakeld naar de mediumband, waardoor hij na zijn vroege eerste stop tijdelijk in het verkeer terechtkwam. Volgens de Red Bull-coureur week die uitvoering volledig af van het plan dat voorafgaand aan de Grand Prix was besproken. Ook werden de harde banden, die goed gingen, niet gebruikt. "Die hebben ze niet onder mijn wagen gezet. De bandenkeuze en ook de manier waarop we het hebben gedaan, zeg maar zacht, zacht en dan medium, dat was ook niet van tevoren afgesproken", verklaart Verstappen, die nog altijd in het duister tast over de reden achter die tactische ingreep. "Ik snap niet helemaal waarom dat zo was. Ik heb geen idee waarom dat zo was. Iedereen weet ook meteen dat je een tweestopper doet."

Aanhoudende motorproblemen

Naast de strategische beslissingen aan de pitmuur wees de nummer vier uit het wereldkampioenschap ook op technische mankementen aan zijn RB22 met de krachtbron van Ford Powertrains. Tijdens de kwalificatie op zaterdag, waarin hij met een 1:34.214 de tweede startplek achter Antonelli wist te pakken, kampte de wagen volgens hem al met soortgelijke haperingen. "Ja, te veel problemen met de motor. Maar dat was gisteren in de kwalificatie ook al het geval. Dus ja, gewoon heel inconsistent", zo laat Verstappen weten over de betrouwbaarheid van zijn materiaal. Die technische problemen gingen bovendien gepaard met een gebrekkige balans van de bolide, waardoor de Nederlander naar eigen zeggen geen enkel ritme kon vinden op het hobbelige circuit in Austin. De wagen reageerde volgens hem per ronde en per bocht anders. "Ik denk sowieso dat de auto qua balans niet optimaal was. Maar ja, ook zoals ik zei: te veel problemen. Dan kan je gewoon totaal niet constant rijden, omdat je de hele tijd wat anders hebt", aldus Verstappen.

Hulp van VSC

Hoewel er tijdens de race nog wel twee geslaagde inhaalacties op de baan te zien waren — in de openingsronde op Leclerc en later in het gevecht met McLaren-coureur Lando Norris terwijl de Monegask nog achter hem reed — kan dat het gevoel bij Verstappen niet veranderen. In de slotfase wist hij de oprukkende Ferrari van Lewis Hamilton slechts ternauwernood achter zich te houden, mede doordat er in ronde 52 een virtual safety car werd ingesteld. Op de vraag of hij zijn podiumplaats aan die neutralisatie te danken heeft, is de Red Bull-coureur dan ook duidelijk in zijn eindoordeel over het weekend: "Ja, absoluut ja. Dat is wel duidelijk. Maar de hele race was gewoon niet goed. Het hele weekend niet en in de race al helemaal niet."