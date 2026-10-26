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Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
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Het internet reageert op race in Austin: "Rijdt Russell in dezelfde auto?"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van de Verenigde Staten is zondag een prooi geworden voor Kimi Antonelli, die daarmee een voorschot neemt op de titel die volgende week in Mexico gepakt kan gaan worden. Na afloop valt er op het internet genoeg na te bespreken over de race in Austin.

Antonelli vertrok op zondag vanaf pole position en had eigenlijk geen enkele seconde het gevoel dat hij de race niet zou gaan winnen. Daarachter was het meermaals stuivertje wisselen en waren het uiteindelijk Charles Leclerc en Max Verstappen die mee mochten naar het podium. Terwijl de Nederlander rondreed met problemen en een lastige tactiek mee kreeg van het team, zat Lewis Hamilton hem in het restant nog op de hielen en kwam hij - mede door de virtual safety car - nét tekort om nog een serieuze aanval te kunnen wagen. De fans bespreken na afloop de race in Texas.

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