De Grand Prix van de Verenigde Staten is zondag een prooi geworden voor Kimi Antonelli, die daarmee een voorschot neemt op de titel die volgende week in Mexico gepakt kan gaan worden. Na afloop valt er op het internet genoeg na te bespreken over de race in Austin.

Antonelli vertrok op zondag vanaf pole position en had eigenlijk geen enkele seconde het gevoel dat hij de race niet zou gaan winnen. Daarachter was het meermaals stuivertje wisselen en waren het uiteindelijk Charles Leclerc en Max Verstappen die mee mochten naar het podium. Terwijl de Nederlander rondreed met problemen en een lastige tactiek mee kreeg van het team, zat Lewis Hamilton hem in het restant nog op de hielen en kwam hij - mede door de virtual safety car - nét tekort om nog een serieuze aanval te kunnen wagen. De fans bespreken na afloop de race in Texas.

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@F1 Race could have been an email. — Stephen Warwick (@StephenWarwick9) October 25, 2026

@F1 Are we sure Russell is driving the same car? The guy is embarassing, "if I started a few years earlier I would have a couple WDCs already" my ass 🤣 — Davide Liberato (@DavideShar) October 25, 2026

@F1 No wonder this sport is in the gutter with viewership, this isn’t racing anymore. Honestly one of the most boring races since the last one. — Ben Diffley (@BenDiffley35) October 25, 2026

@F1 just finish the season now. no one can sit through more of these "races" without falling asleep — Juanma🥥 (@juanmasv_27) October 25, 2026

@F1 How unbelievably boring is this sport. Nothing happens. Ever. — Papa Shango (@FuManChuCaChu) October 25, 2026

@F1 The championship is just Kimi, who is a deserved champion. — Ramiro Ompre (@ramiompre) October 25, 2026